https://crimea.ria.ru/20240207/sutochnye-poteri-vsu-prevysili-1000-chelovek-1134757397.html
Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек
Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T14:26
2024-02-07T14:26
2024-02-07T14:26
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265041_3:136:464:395_1920x0_80_0_0_88e66f9f2eaefa992f9d362c7e53636c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Кисловки и Берестового Харьковской области.Кроме того, российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Дзержинского ДНР и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, орудие Д-20, две гаубицы Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также САУ "Акация".На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 боевиков, пять автомобилей и артиллерийская система М777.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в смертельных атаках еще 885 боевиков за суткиРоссийская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков
https://crimea.ria.ru/20240207/morpekhov-iz-sevastopolya-nagradili-za-otvagu-v-boyakh-pod-rabotino-1134756839.html
https://crimea.ria.ru/20240207/vs-rf-razgromili-proizvodstvo-morskikh-dronov-i-raketnykh-kompleksov-vsu-1134755666.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/02/1133265041_49:0:755:529_1920x0_80_0_0_f663e8c244dfbfb767744e0a67431a9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия
Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек
ВСУ за сутки потеряли более тысячи боевиков и свыше 50 единиц техники – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Кисловки и Берестового Харьковской области.
Кроме того, российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Дзержинского ДНР и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР.
Кроме того, российские подразделения отразили 10 атак противника в районах Красного, Ленинского, Шум и Победы ДНР. Украинские войска потеряли убитыми и ранеными до 290 боевиков, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, орудие Д-20, две гаубицы Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также САУ "Акация".
На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 боевиков, пять автомобилей и артиллерийская система М777.
Читайте также на РИА Новости Крым: