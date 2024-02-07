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Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек

Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Суточные потери ВСУ превысили 1000 человек

Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T14:26

2024-02-07T14:26

2024-02-07T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили около 1055 боевиков и свыше 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе противника в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Кисловки и Берестового Харьковской области.Кроме того, российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 275 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Дзержинского ДНР и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе Ямполовки. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР.В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, орудие Д-20, две гаубицы Д-30. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери противника составили до 195 военнослужащих, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также САУ "Акация".На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Жеребянки и Работино. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 45 боевиков, пять автомобилей и артиллерийская система М777.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли в смертельных атаках еще 885 боевиков за суткиРоссийская армия продвинулась на двух направлениях в зоне СВО12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков

https://crimea.ria.ru/20240207/morpekhov-iz-sevastopolya-nagradili-za-otvagu-v-boyakh-pod-rabotino-1134756839.html

https://crimea.ria.ru/20240207/vs-rf-razgromili-proizvodstvo-morskikh-dronov-i-raketnykh-kompleksov-vsu-1134755666.html

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