https://crimea.ria.ru/20240205/12-provalnykh-atak-vsu-za-sutki-ukraina-poteryala-svyshe-880-boevikov-1134702739.html

12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков

12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков - РИА Новости Крым, 05.02.2024

12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков

Вооруженные Силы Российской Федерации успешно отразили 12 атак противника в зоне специальной военной операции. В результате ВСУ потеряли порядка 885... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T15:50

2024-02-05T15:50

2024-02-05T15:50

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно отразили 12 атак противника в зоне специальной военной операции. В результате ВСУ потеряли порядка 885 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства, и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего атак за сутки противник предпринял на Купянском направлении.Самые большие потери враг понес на Донецком направлении, где ВСУ дважды безуспешно пытались перейти в атаку и потеряли до 290 боевиков."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщает Минобороны.До 260 военнослужащих Украины были уничтожены российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две вражеских атаки.Еще одна атака боевиков Киева была отражена на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией. В результате, противник потерял более 145-ти военнослужащих. Здесь же был уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Также Минобороны РФ сообщает о 35-ти убитых и раненых боевиков Украины на Запорожском направлении и 25-ти на Херсонском направлении.Накануне подразделения Вооруженных сил РФ отразили девять атак противника. Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделюСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, министерство обороны рф, новости, новости сво