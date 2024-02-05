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12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков
12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков - РИА Новости Крым, 05.02.2024
12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков
Вооруженные Силы Российской Федерации успешно отразили 12 атак противника в зоне специальной военной операции. В результате ВСУ потеряли порядка 885... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T15:50
2024-02-05T15:50
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
армия и флот
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно отразили 12 атак противника в зоне специальной военной операции. В результате ВСУ потеряли порядка 885 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства, и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего атак за сутки противник предпринял на Купянском направлении.Самые большие потери враг понес на Донецком направлении, где ВСУ дважды безуспешно пытались перейти в атаку и потеряли до 290 боевиков."На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщает Минобороны.До 260 военнослужащих Украины были уничтожены российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две вражеских атаки.Еще одна атака боевиков Киева была отражена на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией. В результате, противник потерял более 145-ти военнослужащих. Здесь же был уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.Также Минобороны РФ сообщает о 35-ти убитых и раненых боевиков Украины на Запорожском направлении и 25-ти на Херсонском направлении.Накануне подразделения Вооруженных сил РФ отразили девять атак противника. Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45 единиц техники.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделюСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , армия и флот, министерство обороны рф, новости, новости сво
12 провальных атак ВСУ за сутки: Украина потеряла свыше 880 боевиков

Вооруженные силы РФ уничтожили свыше 880 украинских боевиков за сутки

15:50 05.02.2024
 
© AP Photo LIBKOSПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo LIBKOS
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные Силы Российской Федерации успешно отразили 12 атак противника в зоне специальной военной операции. В результате ВСУ потеряли порядка 885 военнослужащих, а также военную технику, в том числе иностранного производства, и склад боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего атак за сутки противник предпринял на Купянском направлении.
"Активными действиями подразделений "Западной" группировки войск отражены семь атак. Потери ВСУ составили до 130-ти военнослужащих и два пикапа", - говорится в сообщении.
Самые большие потери враг понес на Донецком направлении, где ВСУ дважды безуспешно пытались перейти в атаку и потеряли до 290 боевиков.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, орудие Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сообщает Минобороны.
До 260 военнослужащих Украины были уничтожены российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две вражеских атаки.
Еще одна атака боевиков Киева была отражена на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией. В результате, противник потерял более 145-ти военнослужащих. Здесь же был уничтожен полевой склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Также Минобороны РФ сообщает о 35-ти убитых и раненых боевиков Украины на Запорожском направлении и 25-ти на Херсонском направлении.
Накануне подразделения Вооруженных сил РФ отразили девять атак противника. Потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45 единиц техники.
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