https://crimea.ria.ru/20240204/vsu-poteryali-v-smertelnykh-atakakh-bolee-700-boevikov-za-sutki-1134681987.html

ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.02.2024

ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки

Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили девять атак противника, потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T14:08

2024-02-04T14:08

2024-02-04T14:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили девять атак противника, потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки формирований ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Авиация и артиллерия отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе противника в районах Торского ДНР и Серебрянского лесничества.Потери украинских войск составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шум ДНР.В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии нанесли поражение противнику в районах Работино, Вербового, Нестерянки и Щербаков Запорожской области. Украинская армия потеряла до 45 боевиков, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".На Херсонском направлении подразделения российских войск, авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Ивановки, Тягинки, Казацкого и Золотой Балки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделюВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВОПо военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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