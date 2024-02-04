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ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 04.02.2024
ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки
Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили девять атак противника, потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T14:08
2024-02-04T14:08
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили девять атак противника, потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки формирований ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Авиация и артиллерия отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе противника в районах Торского ДНР и Серебрянского лесничества.Потери украинских войск составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шум ДНР.В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии нанесли поражение противнику в районах Работино, Вербового, Нестерянки и Щербаков Запорожской области. Украинская армия потеряла до 45 боевиков, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".На Херсонском направлении подразделения российских войск, авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Ивановки, Тягинки, Казацкого и Золотой Балки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделюВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВОПо военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, украина, россия, новости
ВСУ потеряли в смертельных атаках более 700 боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли 720 боевиков и более 40 единиц техники – Минобороны

14:08 04.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за минувшие сутки отразили девять атак противника, потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 720 военнослужащих и 45 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки формирований ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Авиация и артиллерия отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе противника в районах Торского ДНР и Серебрянского лесничества.
Потери украинских войск составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Богдановки, Нового, Клещеевки и Шум ДНР.
Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля "Козак" и шесть пикапов. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-20 и Д-30.
В районе населенного пункта Покровск ДНР уничтожен склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Угледара и Урожайного ДНР. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и орудие Д-20.
На Запорожском направлении российские подразделения при поддержке артиллерии нанесли поражение противнику в районах Работино, Вербового, Нестерянки и Щербаков Запорожской области. Украинская армия потеряла до 45 боевиков, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".
На Херсонском направлении подразделения российских войск, авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Ивановки, Тягинки, Казацкого и Золотой Балки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 и орудие Д-20.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУВооруженные силы РоссииУкраинаРоссияНовости
 
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