https://crimea.ria.ru/20240203/v-zone-svo-unichtozheny-svyshe-6-tysyach-ukrainskikh-boevikov-za-nedelyu-1134667991.html

В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю

В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 03.02.2024

В зоне СВО уничтожены свыше 6 тысяч украинских боевиков за неделю

6 230 боевиков ВСУ уничтожены в боях на всех направлениях спецоперации за минувшую неделю, еще 26 военных ВСУ сдались в плен. Вооруженные силы России отразили... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T16:07

2024-02-03T16:07

2024-02-03T16:08

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

харьковская область

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1e/1134559636_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_daa614d30c9bfd6720b2e941a75be27f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. 6 230 боевиков ВСУ уничтожены в боях на всех направлениях спецоперации за минувшую неделю, еще 26 военных ВСУ сдались в плен. Вооруженные силы России отразили 92 вражеские атаки, разбили технику и вооружение врага, сообщается в сводке Минобороны РФ.За неделю на этом направлении отражена 41 атака украинских боевиков. Потери противника составили свыше 750-ти военнослужащих, танк, девять боевых бронемашин, 21 автомобиль, а также восемь орудий полевой артиллерии.На Краснолиманском направлении армия России заняла более выгодные рубежи и успешно отразила 19 атак противника.На Донецком направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отбили 22 атаки ВСУ. За семь дней на этой линии фронта Киев потерял больше 2245-ти военнослужащих, а также уничтожены пять танков, 19 боевых бронированных машин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град".На Южно-Донецком направлении отражено девять вражеских атак. ВСУ здесь потеряли до 735-ти военнослужащих, два танка, шесть боевых бронемашин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две машины РСЗО "Град".На Запорожском направлении российские бойцы отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны возле Луговского. Украинские военные потеряли больше 385-ти человек, а также танк, десять бронемашин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и РСЗО "Град".На Херсонском направлении за неделю противник потерял убитыми и ранеными до 290 боевиков. Также выведены из строя четыре танка, две боевые бронемашины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии.Также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих, говорится в сводке Минобороны России.Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю армия России поразила семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T немецкого производства. Также за минувшие семь дней высокоточными ударами ВС РФ разбиты военные аэродромы, арсеналы и базы горючего ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:127 высокоточных ударов нанесено по военным объектам Украины за месяцГромадные цифры – Шойгу назвал потери ВСУ за месяцДва реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России

https://crimea.ria.ru/20240203/vs-rossii-razbili-pyat-ukrainskikh-s-300-i-zapadnye-kompleksy-pvo-1134667619.html

харьковская область

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), харьковская область, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе