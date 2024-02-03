https://crimea.ria.ru/20240203/vs-rossii-razbili-pyat-ukrainskikh-s-300-i-zapadnye-kompleksy-pvo-1134667619.html

ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО

ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО - РИА Новости Крым, 03.02.2024

ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО

За прошедшую неделю армия России поразила семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T15:30

2024-02-03T15:30

2024-02-03T15:37

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

пво

поставки западного оружия украине

беспилотник (бпла, дрон)

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия России поразила семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщает Минобороны России.Также за неделю авиация и средства противовоздушной обороны сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиабомбу JDAM, 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата.При этом с 27 января по 3 февраля российские силы нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, а также поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атакахАрмия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВОГорят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), himars