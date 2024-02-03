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ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО
ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО - РИА Новости Крым, 03.02.2024
ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО
За прошедшую неделю армия России поразила семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T15:30
2024-02-03T15:37
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
пво
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия России поразила семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщает Минобороны России.Также за неделю авиация и средства противовоздушной обороны сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиабомбу JDAM, 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата.При этом с 27 января по 3 февраля российские силы нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, а также поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.Читайте также на РИА Новости Крым:Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атакахАрмия России разбила склады горючего ВСУ и станцию норвежской системы ПВОГорят склады и ракетные комплексы - ВСУ теряют вооружения и горючее
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), пво, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), himars
ВС России разбили пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО

Армия России за неделю разбила пять украинских С-300 и западные комплексы ПВО

15:30 03.02.2024 (обновлено: 15:37 03.02.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ
Многоцелевой истребитель Су-27 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. За прошедшую неделю армия России поразила семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T немецкого производства. Об этом сообщает Минобороны России.
"Кроме того, поражены три радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, два радиолокатора зенитного ракетного комплекса С-300, одна радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также шесть складов боеприпасов ВСУ", - уточняется в недельной сводке оборонного ведомства.
Также за неделю авиация и средства противовоздушной обороны сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемую авиабомбу JDAM, 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также 423 беспилотных летательных аппарата.
При этом с 27 января по 3 февраля российские силы нанесли 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ, а также поразили пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
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