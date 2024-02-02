Рейтинг@Mail.ru
Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240202/uzhe-nachal-davat-pokazaniya-v-krymu-otvetili-ignatu-ob-udarakh-po-regionu-1134656501.html
Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках
Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках
Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал хорошим знаком признание советника командования ВВС Украины Юрия Игната о том, что боевики... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T19:40
2024-02-02T19:48
крым
безопасность республики крым и севастополя
владимир константинов
поставки западного оружия украине
американское оружие против крыма
юрий игнат
украина
новости крыма
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/01/1133244294_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d7d84e5871f5d5f4cf4a856a6d3791e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал хорошим знаком признание советника командования ВВС Украины Юрия Игната о том, что боевики пытаются нанести удары по Крыму западными крылатыми ракетами. Он также подчеркнул, что не только Киев, но и Запад понесут ответственность за все попытки ударить по российским регионам и Крыму в частности."Мы прекрасно осознаем, что с нами воюет именно коллективный Запад, использующий Украину как расходный материал этой войны. И отвечать за это придется именно Западу, а не только его марионеткам из Киева. Нашему военно-политическому руководству известно где, когда и как на эти атаки ответить. Но в том, что ответ будет, — пусть не сомневаются", - заверил Константинов.ВСУ периодически предпринимают попытки ударить по Крыму ракетами, беспилотниками или безэкипажными катерами. 31 января над регионом уничтожены 20 авиационных управляемых ракет – 17 над акваторией Черного моря и три над полуостровом. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений. Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки ракеты упали в частном сектореРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымНад акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно
https://crimea.ria.ru/20240119/izolirovat-krym-v-britanii-razveyali-illyuzii-zelenskogo-1134328491.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/01/1133244294_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fc14e14d219c80be9b142040370bf982.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, безопасность республики крым и севастополя, владимир константинов, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, юрий игнат, украина, новости крыма, атаки всу на крым
Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках

Константинов предупредил о неизбежном наказании за атаки на Крым крылатыми ракетами

19:40 02.02.2024 (обновлено: 19:48 02.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов в студии "Радио Спутник в Крыму"
Владимир Константинов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал хорошим знаком признание советника командования ВВС Украины Юрия Игната о том, что боевики пытаются нанести удары по Крыму западными крылатыми ракетами.
"Тоже мне, открыл Америку. Это всем давно очевидно. Бьют по нам они тем, что поставили их хозяева. И хозяева прекрасно знают, что то, что они передают ВСУ, полетит по нам. Собственно, для этого они им свои ракеты и дают. А то, что Игнат уже начал давать свидетельские показания — хороший знак. Пусть привыкает, тренируется. Хотя как свидетель по этому делу он едва ли сможет пойти, как бы не старался привязать к своим злодеяниям западных хозяев", - написал спикер Госсовета Крыма в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что не только Киев, но и Запад понесут ответственность за все попытки ударить по российским регионам и Крыму в частности.
"Мы прекрасно осознаем, что с нами воюет именно коллективный Запад, использующий Украину как расходный материал этой войны. И отвечать за это придется именно Западу, а не только его марионеткам из Киева. Нашему военно-политическому руководству известно где, когда и как на эти атаки ответить. Но в том, что ответ будет, — пусть не сомневаются", - заверил Константинов.
ВСУ периодически предпринимают попытки ударить по Крыму ракетами, беспилотниками или безэкипажными катерами. 31 января над регионом уничтожены 20 авиационных управляемых ракет – 17 над акваторией Черного моря и три над полуостровом.
Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений. Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 17:49
"Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе обломки ракеты упали в частном секторе
Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
Над акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно
 
КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВладимир КонстантиновПоставки западного оружия УкраинеАмериканское оружие против КрымаЮрий ИгнатУкраинаНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:59Крым может помочь с реабилитацией бойцов СВО из Южной Осетии
19:40Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках
19:11Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского
18:59Прокурорская семья: как жить по закону и справедливости
18:43Удар ВСУ по Белгородской области: жители 5 сел остались без света и газа
18:34Путин пообещал выплаты водителям скорых в зоне спецоперации
18:18Чистые удобрения: как Южная Осетия поможет Крыму повысить урожайность
18:05ДТП с пятью погибшими на Кубани: задержан организатор автобусной поездки
17:58Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
17:37Это спасает жизни: волонтеры из Крыма делают дрон-детекторы для передовой
17:20ВСУ за сутки потеряли 795 боевиков, технику и склады боеприпасов
17:00"Лучше, чем немецкое": Южная Осетия будет поставлять в Крым свое пиво
16:46В Евпатории простились с десантником Александром Пшеничным
16:29Путин объяснил, почему Крым вернулся в Россию
16:26Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением
16:18ВСУ ударили по многоэтажке в Днепрянах
16:08Семья космонавтов встретила молодоженов из Крыма космическим хлебом-солью
15:58Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги -Путин
15:44Два реактивных снаряда "Ольха" и 40 дронов ВСУ сбиты силами России
15:42Делегация из Южной Осетии прибыла в Крым: как будут сотрудничать
Лента новостейМолния