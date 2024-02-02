https://crimea.ria.ru/20240202/uzhe-nachal-davat-pokazaniya-v-krymu-otvetili-ignatu-ob-udarakh-po-regionu-1134656501.html

Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках

Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках

Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал хорошим знаком признание советника командования ВВС Украины Юрия Игната о том, что боевики... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T19:40

2024-02-02T19:40

2024-02-02T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал хорошим знаком признание советника командования ВВС Украины Юрия Игната о том, что боевики пытаются нанести удары по Крыму западными крылатыми ракетами. Он также подчеркнул, что не только Киев, но и Запад понесут ответственность за все попытки ударить по российским регионам и Крыму в частности."Мы прекрасно осознаем, что с нами воюет именно коллективный Запад, использующий Украину как расходный материал этой войны. И отвечать за это придется именно Западу, а не только его марионеткам из Киева. Нашему военно-политическому руководству известно где, когда и как на эти атаки ответить. Но в том, что ответ будет, — пусть не сомневаются", - заверил Константинов.ВСУ периодически предпринимают попытки ударить по Крыму ракетами, беспилотниками или безэкипажными катерами. 31 января над регионом уничтожены 20 авиационных управляемых ракет – 17 над акваторией Черного моря и три над полуостровом. Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений. Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе обломки ракеты упали в частном сектореРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на КрымНад акваторией в районе Бельбека отработала ПВО – что известно

https://crimea.ria.ru/20240119/izolirovat-krym-v-britanii-razveyali-illyuzii-zelenskogo-1134328491.html

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