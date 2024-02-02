Начал давать показания: в Крыму ответили на признание Игната об атаках
Константинов предупредил о неизбежном наказании за атаки на Крым крылатыми ракетами
19:40 02.02.2024 (обновлено: 19:48 02.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов в студии "Радио Спутник в Крыму"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал хорошим знаком признание советника командования ВВС Украины Юрия Игната о том, что боевики пытаются нанести удары по Крыму западными крылатыми ракетами.
"Тоже мне, открыл Америку. Это всем давно очевидно. Бьют по нам они тем, что поставили их хозяева. И хозяева прекрасно знают, что то, что они передают ВСУ, полетит по нам. Собственно, для этого они им свои ракеты и дают. А то, что Игнат уже начал давать свидетельские показания — хороший знак. Пусть привыкает, тренируется. Хотя как свидетель по этому делу он едва ли сможет пойти, как бы не старался привязать к своим злодеяниям западных хозяев", - написал спикер Госсовета Крыма в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что не только Киев, но и Запад понесут ответственность за все попытки ударить по российским регионам и Крыму в частности.
"Мы прекрасно осознаем, что с нами воюет именно коллективный Запад, использующий Украину как расходный материал этой войны. И отвечать за это придется именно Западу, а не только его марионеткам из Киева. Нашему военно-политическому руководству известно где, когда и как на эти атаки ответить. Но в том, что ответ будет, — пусть не сомневаются", - заверил Константинов.
ВСУ периодически предпринимают попытки ударить по Крыму ракетами, беспилотниками или безэкипажными катерами. 31 января над регионом уничтожены 20 авиационных управляемых ракет – 17 над акваторией Черного моря и три над полуостровом.
Обломки ракет упали на территорию воинской части в районе поселка Любимовка под Севастополем. Повреждений авиационной техники нет, уточнили в Минобороны. По информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в садовом товариществе "Усть-Бельбек", по предварительным данным, от упавших обломков пострадали 12 строений. Движение по Крымскому мосту было перекрыто около трех часов.
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