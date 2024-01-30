https://crimea.ria.ru/20240130/rezultat-uzhe-ne-vazhen-ekspert-obyasnil-smysl-atak-na-krym-1134564131.html

Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым

В атаках на Крым и другие российские регионы лидерам киевского режима важен не столько результат, сколько сам процесс, благодаря которому они продолжают... РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T18:52

2024-01-30T18:52

2024-01-30T18:54

игорь шатров

радио "спутник в крыму"

мнения

политика

украина

безопасность республики крым и севастополя

крым

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В атаках на Крым и другие российские регионы лидерам киевского режима важен не столько результат, сколько сам процесс, благодаря которому они продолжают оставаться у власти и обогащаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По мнению Шатрова, "прощупывание" системы ПВО в Крыму, попытка нанести урон объектам инфраструктуры, запугивание местных жителей также являются целями этих ударов, но они для Киева второстепенны.Политолог добавил, что подобные атаки только укрепляют россиян во мнении, что задачи специальной военной операции по полной денацификации и демилитаризации Украины должны быть выполнены.Российские системы противовоздушной обороны в ночь на вторник сбили над Крымом 11 вражеских беспилотников.Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинских дрон над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности, предварительно повреждений инфраструктуры не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник уничтожен над Брянской областьюВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"Украинский беспилотник сбит над Брянской областью – Минобороны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, политика, украина, безопасность республики крым и севастополя, крым, атаки всу на крым