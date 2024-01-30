Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
Киевский режим атакует Крым с целью как можно дольше продержаться у власти - политолог
18:52 30.01.2024 (обновлено: 18:54 30.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В атаках на Крым и другие российские регионы лидерам киевского режима важен не столько результат, сколько сам процесс, благодаря которому они продолжают оставаться у власти и обогащаться. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Им (лидерам киевского режима – ред.) уже важен не столько результат, сколько сам процесс. Он позволяет им выпрашивать оружие и деньги у Запада и оставаться у власти, находить возможности для собственного существования, чтобы отложить деньги на безбедную старость по итогам управления Украиной или тем, что от нее останется", – сказал эксперт.
По мнению Шатрова, "прощупывание" системы ПВО в Крыму, попытка нанести урон объектам инфраструктуры, запугивание местных жителей также являются целями этих ударов, но они для Киева второстепенны.
Политолог добавил, что подобные атаки только укрепляют россиян во мнении, что задачи специальной военной операции по полной денацификации и демилитаризации Украины должны быть выполнены.
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на вторник сбили над Крымом 11 вражеских беспилотников.
Всего боевики попытались атаковать пять российских регионов - в общей сложности ПВО уничтожили 21 беспилотник.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили украинских дрон над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности, предварительно повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
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