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ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами" - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами" - РИА Новости Крым, 29.01.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"
Российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда в понедельник вечером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T22:49
2024-01-29T22:49
обстрелы белгородской области
белгородская область
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда в понедельник вечером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Уточняется, что боевики киевского режима попытались атаковать объекты на территории региона c применением реактивной системы залпового огня "Ураган".Ранее в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе сработала российская система ПВО и было сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина получила ранения при ракетном ударе ВСУ по БелгородуСемь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над БелгородомДрон-камикадзе ВСУ атаковал российское село - пострадал рабочий
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, министерство обороны рф, новости сво
ВСУ атаковали Белгородскую область "Ураганами"

Минобороны: три реактивных снаряда системы "Ураган" уничтожены над Белгородской областью

22:49 29.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" и радиолокационной станции "Небо-СВ" на Украине
Работа ЗРК Бук-МЗ и радиолокационной станции Небо-СВ на Украине
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО уничтожили над Белгородской областью три реактивных снаряда в понедельник вечером. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что боевики киевского режима попытались атаковать объекты на территории региона c применением реактивной системы залпового огня "Ураган".
"Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в Telegram-сообщении российского оборонного ведомства.
Ранее в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе сработала российская система ПВО и было сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковский.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУМинистерство обороны РФНовости СВО
 
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