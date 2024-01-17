https://crimea.ria.ru/20240117/sem-raket-olkha-i-chetyre-bespilotnika-vsu-sbity-nad-belgorodom-1134247462.html

Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом

Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородом российской системой ПВО. РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T03:40

2024-01-17T03:40

2024-01-17T03:56

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

белгород

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новости

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородом российской системой ПВО. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным пострадавших нет. Также в одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются, в светлое время суток будет проведен дополнительный осмотр.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник, 15 января, ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду, а в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.Также в результате атаки украинских дронов на Воронеж во вторник была ранена 10-летняя девочка. Повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительВ Белгороде установили 22 остановки-убежища

белгород

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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