https://crimea.ria.ru/20240117/sem-raket-olkha-i-chetyre-bespilotnika-vsu-sbity-nad-belgorodom-1134247462.html
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородом российской системой ПВО. РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T03:40
2024-01-17T03:40
2024-01-17T03:56
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
белгород
атака всу на белгород
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вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородом российской системой ПВО. Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью, уточнили в военном ведомстве.Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным пострадавших нет. Также в одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются, в светлое время суток будет проведен дополнительный осмотр.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в понедельник, 15 января, ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду, а в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.Также в результате атаки украинских дронов на Воронеж во вторник была ранена 10-летняя девочка. Повреждения получили 35 квартир в трех многоэтажных домах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Над двумя регионами России сбили и перехватили 6 вражеских беспилотниковВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водительВ Белгороде установили 22 остановки-убежища
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, белгород, атака всу на белгород, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон)
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом
Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ сбиты над Белгородом российской ПВО
03:40 17.01.2024 (обновлено: 03:56 17.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Семь ракет "Ольха" и четыре беспилотника ВСУ уничтожены над Белгородом российской системой ПВО.
"17 января около 02.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сообщили в Минобороны РФ.
Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью, уточнили в военном ведомстве.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что по предварительным данным пострадавших нет.
"В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе - повреждено остекление в жилом доме, кровля, произошло возгорание хозяйственной постройки", - написал в своем Telegram-канале Гладков.
Также в одном из поселков произошло отключение электричества. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. Повреждения уточняются, в светлое время суток будет проведен дополнительный осмотр.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
Так, в понедельник, 15 января, ПВО перехватила очередной дрон на подлете к Белгороду, а в ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.
Также в результате атаки украинских дронов на Воронеж во вторник была ранена 10-летняя
девочка. Повреждения получили 35 квартир
в трех многоэтажных домах. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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