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После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС

После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 16.01.2024

После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T09:15

2024-01-16T09:15

2024-01-16T09:23

воронеж

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новости

атака украинских беспилотников на воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. По его данным, в четырех жилых домах на улице Острогожской выбило стекла. Но обошлось без возгораний и серьезных последствий.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома. По данным Минобороны, за ночь российские ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, а также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенокПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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