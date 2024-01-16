https://crimea.ria.ru/20240116/posle-ataki-dronov-v-voronezhe-vveli-rezhim-chs-1134217615.html
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 16.01.2024
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T09:15
2024-01-16T09:15
2024-01-16T09:23
воронеж
воронежская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
режим чс
общество
новости
атака украинских беспилотников на воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217485_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d660221a5cd48e2921e6195f32e7d273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. По его данным, в четырех жилых домах на улице Острогожской выбило стекла. Но обошлось без возгораний и серьезных последствий.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома. По данным Минобороны, за ночь российские ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, а также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенокПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"
воронеж
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134217485_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2946165641922b40aa10a9661ded9faf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, воронежская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), режим чс, общество, новости, атака украинских беспилотников на воронеж
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников
09:15 16.01.2024 (обновлено: 09:23 16.01.2024)