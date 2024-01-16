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После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 16.01.2024
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T09:15
2024-01-16T09:23
воронеж
воронежская область
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
режим чс
общество
новости
атака украинских беспилотников на воронеж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин. По его данным, в четырех жилых домах на улице Острогожской выбило стекла. Но обошлось без возгораний и серьезных последствий.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома. По данным Минобороны, за ночь российские ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, а также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских БПЛА на Воронеж: повреждены жилые дома, ранен ребенокПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночьРакетная атака на Курскую область: сбиты три "Точки-У"
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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воронеж, воронежская область, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), режим чс, общество, новости, атака украинских беспилотников на воронеж
После атаки дронов в Воронеже ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

09:15 16.01.2024 (обновлено: 09:23 16.01.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваНочной налет БПЛА на Воронеж
Ночной налет БПЛА на Воронеж
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Воронеже после ночной атаки украинских боевиков на город. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин.
По его данным, в четырех жилых домах на улице Острогожской выбило стекла. Но обошлось без возгораний и серьезных последствий.
"Введенный режим городской ЧС и позволит оперативно провести мероприятия по замене окон в домах. Также гражданам будет компенсирован ущерб, нанесенный движимому имуществу", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома. По данным Минобороны, за ночь российские ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, а также четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области.
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ВоронежВоронежская областьПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Режим ЧСОбществоНовостиАтака украинских беспилотников на Воронеж
 
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