https://crimea.ria.ru/20240116/pvo-sbili-12-dronov-nad-regionami-rossii-za-noch-1134215739.html

ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь

ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 16.01.2024

ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь

В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T07:03

2024-01-16T07:03

2024-01-16T07:14

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обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома.По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи дронов и ракет. Накануне вечером российские ПВО сбили вражеский БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, в результате повреждены жилые дома.В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У".Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчинаВласти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на домуВыросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область

воронежская область

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, воронежская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, новости