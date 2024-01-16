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ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь
ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 16.01.2024
ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь
В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T07:03
2024-01-16T07:14
пво
воронежская область
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома.По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи дронов и ракет. Накануне вечером российские ПВО сбили вражеский БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, в результате повреждены жилые дома.В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У".Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчинаВласти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на домуВыросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
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РИА Новости Крым
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пво, воронежская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, новости
ПВО сбили 12 дронов над регионами России за ночь

12 украинских беспилотников уничтожены над Воронежской и Белгородской областями за ночь

07:03 16.01.2024 (обновлено: 07:14 16.01.2024)
 
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник российские системы противовоздушной обороны пресекли 12 попыток украинских боевиков атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион ранена 10-летняя девочка, осколками повреждены жилые дома.
По данным оборонного ведомства, атаки велись на Воронежскую и Белгородскую области.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области". - сказано в сообщении.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи дронов и ракет. Накануне вечером российские ПВО сбили вражеский БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду, в результате повреждены жилые дома.
В ночь на 15 января в небе над Фатежским районом Курской области были сбиты три украинские ракеты. Как уточнили позже в Минобороны России, речь идет о ракетах украинского тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Также в понедельник ВСУ атаковали Климовский район Брянской области, повреждены административные здания, нарушено энергоснабжение.
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ПВОВоронежская областьБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБезопасностьНовости
 
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