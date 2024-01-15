https://crimea.ria.ru/20240115/tri-ukrainskie-rakety-sbili-v-kurskoy-oblasti-1134196547.html

Три украинские ракеты сбили в Курской области

Три украинские ракеты сбили в Курской области - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Три украинские ракеты сбили в Курской области

Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T06:06

2024-01-15T06:06

2024-01-15T06:06

обстрелы всу

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

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пво

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россия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.Накануне при атаке вражеского дрона по селу Теткино в Курской области пострадал человек.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе Крымский полуостров. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести.10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Волгоградской областьюВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотникВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

https://crimea.ria.ru/20240109/udary-po-obektam-na-ukraine-i-likvidatsiya-ugroz-ekspert-sdelal-prognoz-1134055355.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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