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Три украинские ракеты сбили в Курской области - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Три украинские ракеты сбили в Курской области
Три украинские ракеты сбили в Курской области - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Три украинские ракеты сбили в Курской области
Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T06:06
2024-01-15T06:06
обстрелы всу
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
новости
пво
украина
россия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.Накануне при атаке вражеского дрона по селу Теткино в Курской области пострадал человек.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе Крымский полуостров. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести.10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Волгоградской областьюВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотникВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
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обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, новости, пво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)
Три украинские ракеты сбили в Курской области

Над Фатежским районом Курской области сбили три украинские ракеты - губернатор

06:06 15.01.2024
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении Старовойта в Telegram-канале.
О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.
Накануне при атаке вражеского дрона по селу Теткино в Курской области пострадал человек.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе Крымский полуостров. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести.
10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.
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Обстрелы ВСУОбстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтНовостиПВОУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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