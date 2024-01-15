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Три украинские ракеты сбили в Курской области
Три украинские ракеты сбили в Курской области - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Три украинские ракеты сбили в Курской области
Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T06:06
2024-01-15T06:06
2024-01-15T06:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Ночью три украинские ракеты сбили над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.О возможных пострадавших и разрушениях не сообщается.Накануне при атаке вражеского дрона по селу Теткино в Курской области пострадал человек.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе Крымский полуостров. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести.10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Волгоградской областьюВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотникВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
https://crimea.ria.ru/20240109/udary-po-obektam-na-ukraine-i-likvidatsiya-ugroz-ekspert-sdelal-prognoz-1134055355.html
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обстрелы всу, обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, новости, пво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины)
Три украинские ракеты сбили в Курской области
Над Фатежским районом Курской области сбили три украинские ракеты - губернатор