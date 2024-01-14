https://crimea.ria.ru/20240114/ataka-ukrainskogo-drona-na-kurskuyu-oblast-ranen-muzhchina-1134188933.html

Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина

Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина

Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T13:26

2024-01-14T13:26

2024-01-14T13:26

обстрелы курской области

курская область

роман старовойт

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, удар пришелся по селу Теткино Глушковского района.Он также добавил, что ударной волной в двух домах выбило окна. В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести. 10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую областьВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧисло раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости