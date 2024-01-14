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Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T13:26
2024-01-14T13:26
2024-01-14T13:26
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, удар пришелся по селу Теткино Глушковского района.Он также добавил, что ударной волной в двух домах выбило окна. В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести. 10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую областьВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧисло раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
При атаке украинских беспилотников на село в Курской области ранен мужчина - Старовойт