Рейтинг@Mail.ru
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240114/ataka-ukrainskogo-drona-na-kurskuyu-oblast-ranen-muzhchina-1134188933.html
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T13:26
2024-01-14T13:26
обстрелы курской области
курская область
роман старовойт
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_67b044d859dfea8b3d8183cdfea2693c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его данным, удар пришелся по селу Теткино Глушковского района.Он также добавил, что ударной волной в двух домах выбило окна. В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести. 10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую областьВ Белгороде установят защитные модули в местах скопления людейЧисло раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/12/1132882887_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_4527986f0b8ff5d11e0e34e2c6f23c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы курской области, курская область, роман старовойт, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина

При атаке украинских беспилотников на село в Курской области ранен мужчина - Старовойт

13:26 14.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Один человек ранен при атаке вражеского дрона по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, удар пришелся по селу Теткино Глушковского района.
"Совершена атака украинских беспилотников. К сожалению, есть пострадавший. У него осколочное ранение средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что ударной волной в двух домах выбило окна.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В субботу ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. В Мокрой Орловке пострадали два человека, мужчины госпитализированы в больницу с ранениями средней степени тяжести.
10 января украинские боевики трижды обстреляли мирные села Брянской области. Пострадал мирный житель.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выросло число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область
В Белгороде установят защитные модули в местах скопления людей
Число раненных при атаке дрона по Горловке выросло до 6 человек – Пушилин
 
Обстрелы Курской областиКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:38СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries
14:20Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
14:01800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки
13:45Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора
13:28Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области
13:26Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
13:18Снежная буря надвигается на Крым
12:54Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка
12:30"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ
12:03Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт
11:21Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны
11:07Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб
10:50Власти призвали украинцев заняться сборкой беспилотников для ВСУ на дому
10:35Неизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 раз
10:07В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктура
09:47В Севастополе за ночь выпало почти полметра снега
09:24Крымский мост: ситуация на утро воскресенья
09:06В 200 километрах от Алма-Аты произошло землетрясение
08:48Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м
08:32Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ
Лента новостейМолния