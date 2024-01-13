https://crimea.ria.ru/20240113/vsu-snova-atakovali-dronami-selo-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-muzhchina-1134176389.html

ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина

ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.01.2024

ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина

Украинские боевики снова атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T17:20

2024-01-13T17:20

2024-01-13T17:22

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

новости

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также, по информации губернатора, повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на местеНакануне ВСУ дважды атаковали регион. В Минобороны РФ сообщили, что российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.

https://crimea.ria.ru/20240113/v-belgorode-ustanovyat-zaschitnye-moduli-v-mestakh-skopleniya-lyudey-1134170940.html

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу