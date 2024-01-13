ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина
Мужчина ранен в Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе
17:20 13.01.2024 (обновлено: 17:22 13.01.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель – водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал в Telegram-канале Гладков.
Также, по информации губернатора, повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте
Накануне ВСУ дважды атаковали регион. В Минобороны РФ сообщили, что российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.
В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.