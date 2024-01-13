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ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина
ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина - РИА Новости Крым, 13.01.2024
ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина
Украинские боевики снова атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T17:20
2024-01-13T17:22
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
новости
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Также, по информации губернатора, повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на местеНакануне ВСУ дважды атаковали регион. В Минобороны РФ сообщили, что российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.
https://crimea.ria.ru/20240113/v-belgorode-ustanovyat-zaschitnye-moduli-v-mestakh-skopleniya-lyudey-1134170940.html
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белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), новости, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ снова атаковали дронами село в Белгородской области: ранен мужчина

Мужчина ранен в Белгородской области после атаки украинских дронов-камикадзе

17:20 13.01.2024 (обновлено: 17:22 13.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики снова атаковали дронами-камикадзе село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В результате удара есть один пострадавший мирный житель – водитель автомобиля. У мужчины осколочные ранения лица, без поражения глаз. Он госпитализирован в Центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал в Telegram-канале Гладков.

Также, по информации губернатора, повреждены три автомобиля, один из которых сгорел. Оперативные службы работают на месте
Накануне ВСУ дважды атаковали регион. В Минобороны РФ сообщили, что российскими силами противовоздушной обороны была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Утром в пятницу два человека погибли и шестеро пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ и целенаправленного сброса боеприпаса с дрона на скорую помощь в Горловке.
В четверг украинские боевики совершили шесть попыток атак объектов и населенных пунктов России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе ранена женщина. Еще один беспилотник был подавлен в Калужской области в районе трассы М-3.
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Белгородская областьВячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБольницаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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