https://crimea.ria.ru/20240111/v-kaluzhskoy-oblasti-podavlen-bespilotnik--chto-izvestno-1134125779.html

В Калужской области подавлен беспилотник – что известно

В Калужской области подавлен беспилотник – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В Калужской области подавлен беспилотник – что известно

Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T17:42

2024-01-11T17:42

2024-01-11T17:42

калужская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131484148_0:172:3058:1892_1920x0_80_0_0_e4e36e8f816cb1145add8e4893cb7111.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.В настоящее время на месте работают экстренные службы. О последствиях на земле не сообщается.Это уже шестая за день попытка киевского режима совершить атаку по объектам и населенным пунктам России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе была ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз

https://crimea.ria.ru/20240111/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---povrezhden-infrastrukturnyy-obekt-1134123307.html

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, пво