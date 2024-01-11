https://crimea.ria.ru/20240111/v-kaluzhskoy-oblasti-podavlen-bespilotnik--chto-izvestno-1134125779.html
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T17:42
2024-01-11T17:42
2024-01-11T17:42
калужская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.В настоящее время на месте работают экстренные службы. О последствиях на земле не сообщается.Это уже шестая за день попытка киевского режима совершить атаку по объектам и населенным пунктам России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе была ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
https://crimea.ria.ru/20240111/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---povrezhden-infrastrukturnyy-obekt-1134123307.html
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РИА Новости Крым
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калужская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, пво
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
В районе трассы М-3 "Москва - Калуга – Брянск" подавлен беспилотник