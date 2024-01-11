Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240111/v-kaluzhskoy-oblasti-podavlen-bespilotnik--chto-izvestno-1134125779.html
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2024
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T17:42
2024-01-11T17:42
калужская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131484148_0:172:3058:1892_1920x0_80_0_0_e4e36e8f816cb1145add8e4893cb7111.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.В настоящее время на месте работают экстренные службы. О последствиях на земле не сообщается.Это уже шестая за день попытка киевского режима совершить атаку по объектам и населенным пунктам России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе была ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами три российских регионаВ Херсоне повреждены объекты критической инфраструктурыУдары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
https://crimea.ria.ru/20240111/udar-vsu-po-belgorodskoy-oblasti---povrezhden-infrastrukturnyy-obekt-1134123307.html
калужская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/11/1131484148_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dce8e6e62eff6d20b3244b694add3f81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калужская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, пво
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно

В районе трассы М-3 "Москва - Калуга – Брянск" подавлен беспилотник

17:42 11.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Российскими силами противовоздушной обороны подавлен беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО был подавлен беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3", – написал в своем Telegram-канале Шапша.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. О последствиях на земле не сообщается.
Это уже шестая за день попытка киевского режима совершить атаку по объектам и населенным пунктам России при помощи беспилотников. Раним утром российские военные перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее сообщал о двух сбитых беспилотниках. По его информации, пострадавших нет. В Новокаховском городском округе левобережья Херсонской области в результате атаки дронов-камикадзе была ранена женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали дронами три российских региона
В Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
БПЛА
16:28
Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
 
Калужская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы
18:31Рост цен на яйца спровоцировали монополии – эксперт
18:13Парк "Крымской весны" обустроят в Джанкое: где еще пройдут работы
17:57Бухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
17:42В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
17:37Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧС
17:33Политолог назвал выборы президента в РФ референдумом о доверии к власти
17:23Зеленский снова просится в НАТО
17:17Морской транспорт в Севастополе прекратил работу – причины
16:55Просторные вольеры с высокими потолками: в Симферополе открылся зооуголок
16:33Рискуют нарваться на ядерный ответ: Медведев предупредил Украину
16:28Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
16:11Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму
15:54Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
15:31В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле
15:14Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
15:02Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море
14:58РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
14:42ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику
14:34В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
Лента новостейМолния