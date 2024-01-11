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Два беспилотника сбили над Ростовской областью
Два беспилотника сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Два беспилотника сбили над Ростовской областью
Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T06:07
2024-01-11T06:07
2024-01-11T06:13
беспилотник (бпла, дрон)
ростовская область
василий голубев
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Предыдущая попытка атаковать регион была предпринята украинскими боевиками 31 декабря прошлого года. Тогда российские военные уничтожили три вражеских дрона.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотникУкраинский дрон сбили над Саратовской областьюВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), ростовская область, василий голубев, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости
Два беспилотника сбили над Ростовской областью
Два беспилотника самолетного типа сбили над Ростовской областью - власти
06:07 11.01.2024 (обновлено: 06:13 11.01.2024)