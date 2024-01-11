https://crimea.ria.ru/20240111/dva-bespilotnika-sbili-nad-rostovskoy-oblastyu-1134104923.html

Два беспилотника сбили над Ростовской областью

Два беспилотника сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Два беспилотника сбили над Ростовской областью

Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T06:07

2024-01-11T06:07

2024-01-11T06:13

беспилотник (бпла, дрон)

ростовская область

василий голубев

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:141:2886:1764_1920x0_80_0_0_a6d70aae25e177d615aa937e0bcc71c6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Предыдущая попытка атаковать регион была предпринята украинскими боевиками 31 декабря прошлого года. Тогда российские военные уничтожили три вражеских дрона.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - на Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Воронежскую область – сбит беспилотникУкраинский дрон сбили над Саратовской областьюВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), ростовская область, василий голубев, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости