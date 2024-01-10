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Украинский дрон сбили над Саратовской областью

Украинский дрон сбили над Саратовской областью - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Украинский дрон сбили над Саратовской областью

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T07:21

2024-01-10T07:21

2024-01-10T07:33

министерство обороны рф

саратовская область

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что атаку ВСУ предприняли ночью в среду.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В многоквартирном доме выбило окна. Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноВ Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавшийСемью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе

саратовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, саратовская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, новости