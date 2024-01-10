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Украинский дрон сбили над Саратовской областью
Украинский дрон сбили над Саратовской областью - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Украинский дрон сбили над Саратовской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T07:21
2024-01-10T07:21
2024-01-10T07:33
министерство обороны рф
саратовская область
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что атаку ВСУ предприняли ночью в среду.Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника над Курской областью и перехватили два дрона над Орловской областью. Во вторник губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о падении на объект топливно-энергетического комплекса в Орле двух вражеских беспилотников. Три человека получили ранения. В многоквартирном доме выбило окна. Кроме того, силы ПВО сбили украинский беспилотник и снаряд РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на приграничные регионы России, в том числе - Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области сорвана атака украинского беспилотника – что известноВ Севастополе осколок попал в дом - есть пострадавшийСемью эвакуировали после попадания осколков ракеты в дом в Севастополе
саратовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство обороны рф, саратовская область, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии, новости
Украинский дрон сбили над Саратовской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью - Минобороны
07:21 10.01.2024 (обновлено: 07:33 10.01.2024)