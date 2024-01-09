Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле: что известно
Два украинских дрона упали в Орле на объект топливно-энергетического комплекса
14:54 09.01.2024 (обновлено: 15:29 09.01.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
"На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. 6 января в акватории Черного моря были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун".
В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма. В ночь с четвертого на пятое января над Крымом были уничтожены 36 беспилотников ВСУ, еще один – над Краснодарским краем.
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь пострадал местный житель. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.
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