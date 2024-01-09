https://crimea.ria.ru/20240109/dva-bespilotnika-upali-na-obekt-tek-v-orle-chto-izvestno-1134058931.html

Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле: что известно

Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле: что известно - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле: что известно

На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T14:54

2024-01-09T14:54

2024-01-09T15:29

орел

орловская область

андрей клычков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упало два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Он отметил, что на месте работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. 6 января в акватории Черного моря были уничтожены шесть противокорабельных ракет "Нептун".В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма. В ночь с четвертого на пятое января над Крымом были уничтожены 36 беспилотников ВСУ, еще один – над Краснодарским краем.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь пострадал местный житель. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что пораженоАрмия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом10 украинских ракет сбиты над Крымом

орел

орловская область

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орел, орловская область, андрей клычков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу, безопасность