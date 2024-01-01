https://crimea.ria.ru/20240101/armiya-rossii-razgromila-predpriyatie-po-proizvodstvu-bpla-pod-kharkovom-1133946705.html
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:47
2024-01-01T14:47
2024-01-01T14:51
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах.Как сообщалось, накануне ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Все назначенные объекты поражены.
https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html
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РИА Новости Крым
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армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), харьковская область
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
ВС России поразили предприятие по производству беспилотников в Харьковской области
14:47 01.01.2024 (обновлено: 14:51 01.01.2024)