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Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом
Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T14:47
2024-01-01T14:51
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах.Как сообщалось, накануне ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Все назначенные объекты поражены.
https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html
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армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), харьковская область
Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

ВС России поразили предприятие по производству беспилотников в Харьковской области

14:47 01.01.2024 (обновлено: 14:51 01.01.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражено предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов в районе города Чугуев Харьковской области, четыре склада топлива для военной техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и населенного пункта Константиновка Николаевской области", - говорится в сообщении.
Также поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах.
Как сообщалось, накануне ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Все назначенные объекты поражены.
Ракета Калибр - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
14:31
ВС России ударили по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm
 
Армия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Харьковская область
 
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