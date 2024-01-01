https://crimea.ria.ru/20240101/armiya-rossii-razgromila-predpriyatie-po-proizvodstvu-bpla-pod-kharkovom-1133946705.html

Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под Харьковом

Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T14:47

2024-01-01T14:47

2024-01-01T14:51

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

харьковская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах.Как сообщалось, накануне ВС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. Все назначенные объекты поражены.

https://crimea.ria.ru/20240101/vs-rossii-udarili-po-mestam-bazirovaniya-samoletov-nositeley-raket-storm-1133946520.html

харьковская область

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армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), харьковская область