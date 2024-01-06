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Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма
Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили российские средства ПВО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T18:41
2024-01-06T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили российские средства ПВО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма.В ночь с четвертого на пятое января над Крымом были уничтожены 36 беспилотников ВСУ, еще один – над Краснодарским краем.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь пострадал местный житель. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.
https://crimea.ria.ru/20240106/v-sakakh-budut-unichtozhat-ostatki-sbitykh-raket-1134021155.html
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безопасность республики крым и севастополя, черное море, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крым, министерство обороны рф, пво, новости, новости сво
Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма

Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили в акватории Черного моря

18:41 06.01.2024 (обновлено: 18:55 06.01.2024)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкУчения ВМФ России в Черном море
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили российские средства ПВО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма.
В ночь с четвертого на пятое января над Крымом были уничтожены 36 беспилотников ВСУ, еще один – над Краснодарским краем.
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь пострадал местный житель. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымКрымМинистерство обороны РФПВОНовостиНовости СВО
 
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