https://crimea.ria.ru/20240106/shest-protivokorabelnykh-raket-neptun-unichtozhili-u-beregov-kryma-1134024483.html

Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма

Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили у берегов Крыма

Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили российские средства ПВО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T18:41

2024-01-06T18:41

2024-01-06T18:55

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Шесть противокорабельных ракет "Нептун" уничтожили российские средства ПВО в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В последние недели ВСУ предпринимают ежедневные попытки ракетных и беспилотных атак на Крымский полуостров и другие приграничные регионы России. В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили четыре вражеские ракеты над территорией Крыма.В ночь с четвертого на пятое января над Крымом были уничтожены 36 беспилотников ВСУ, еще один – над Краснодарским краем.В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь пострадал местный житель. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Вооруженные силы России, в свою очередь, наносят массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским военным объектам. На днях поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины.

https://crimea.ria.ru/20240106/v-sakakh-budut-unichtozhat-ostatki-sbitykh-raket-1134021155.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, черное море, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, крым, министерство обороны рф, пво, новости, новости сво