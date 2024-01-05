https://crimea.ria.ru/20240105/massirovannye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-chto-porazheno-1134003899.html
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
В результате нанесенных армией РФ групповых и массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T14:22
2024-01-05T14:22
2024-01-05T14:22
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенных армией РФ групповых и массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, сообщили в оборонном ведомстве.В пятницу воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, в городах Курахово, Мирнограде и Кривом Роге.
https://crimea.ria.ru/20240105/protivokorabelnaya-raketa-neptun-sbita-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1134002195.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
Армия РФ нанесла массированные удары удары по центрам принятия решений на Украине