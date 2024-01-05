Рейтинг@Mail.ru
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240105/massirovannye-udary-po-tsentram-prinyatiya-resheniy-na-ukraine-chto-porazheno-1134003899.html
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
В результате нанесенных армией РФ групповых и массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T14:22
2024-01-05T14:22
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
воздушно-космический силы (вкс)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133898913_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_864287177afd762202b0be5bd780ea3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенных армией РФ групповых и массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, сообщили в оборонном ведомстве.В пятницу воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, в городах Курахово, Мирнограде и Кривом Роге.
https://crimea.ria.ru/20240105/protivokorabelnaya-raketa-neptun-sbita-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1134002195.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133898913_215:0:1316:826_1920x0_80_0_0_4665a3e13451caaed22c065dbccc2889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено

Армия РФ нанесла массированные удары удары по центрам принятия решений на Украине

14:22 05.01.2024
 
© Министерство обороны РФКадр видео запуска ракеты по украинским объектам
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
© Министерство обороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В результате нанесенных армией РФ групповых и массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

"В период с 30-го декабря 2023-го года по 5-е января текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам", – говорится в сообщении.

Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены, сообщили в оборонном ведомстве.
В пятницу воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, в городах Курахово, Мирнограде и Кривом Роге.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
13:35
Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Сильный ветер ожидается в Севастополе – МЧС
15:18Снова дым над Севастопольской бухтой
15:10Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:08Крымский мост открыт
15:01Уничтожение упавшей ракеты пройдет в Севастополе: когда будет громко
14:59В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
14:47На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение
14:37Первым делом самолеты: Украина лишилась еще одной "СУшки" и вертолета
14:22Массированные удары по центрам принятия решений на Украине: что поражено
14:03Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы
13:35Противокорабельная ракета "Нептун" сбита над акваторией Черного моря
13:12Скала обрушилась на дорогу в Севастополе – пострадал рейсовый автобус
12:57В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:37Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
12:10Обстановка на Крымском мосту после открытия движения
12:05В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
11:44Отбой воздушной тревоги в Севастополе
11:42Движение по Крымскому мосту открыто
11:27Над Севастопольской бухтой снова дым – что говорят власти
11:18В Севастополе объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния