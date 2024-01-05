https://crimea.ria.ru/20240105/porazhenie-tes-i-promyshlennykh-obektov-gde-na-ukraine-progremeli-vzryvy-1134003485.html

Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы

Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы

Воздушная тревога 5 января была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР,... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T14:03

2024-01-05T14:03

2024-01-05T14:05

взрыв

новости

украина

хмельницкая область

кривой рог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Воздушная тревога 5 января была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово – об этом сообщает так называемая "полиция Донецкой области Украины": пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде."Есть повреждения на территории одного из предприятий", – сообщают в украинской полиции. О каком именно производстве идет речь, украинские источники не сообщают.Взрыв прозвучал на прифронтовой ТЭС, сообщает в официальном телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЕК."Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", – уточняют в пресс-службе.По данным Воздушных сил Украины, тревога 5 января объявлялась на территории Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Криворожской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой и некоторых других областей. Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве на территории области. Кроме того, по его данным, обломки воздушных целей упали на территории якобы неработающего предприятия.4 января взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины. Никополе Днепропетровской области было повреждено несколько объектов, кроме того, глава Херсонской военной администрации заявил о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв, новости, украина, хмельницкая область, кривой рог