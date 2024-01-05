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Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы
Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы
Воздушная тревога 5 января была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР,... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T14:03
2024-01-05T14:03
2024-01-05T14:05
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Воздушная тревога 5 января была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово – об этом сообщает так называемая "полиция Донецкой области Украины": пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде."Есть повреждения на территории одного из предприятий", – сообщают в украинской полиции. О каком именно производстве идет речь, украинские источники не сообщают.Взрыв прозвучал на прифронтовой ТЭС, сообщает в официальном телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЕК."Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", – уточняют в пресс-службе.По данным Воздушных сил Украины, тревога 5 января объявлялась на территории Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Криворожской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой и некоторых других областей. Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве на территории области. Кроме того, по его данным, обломки воздушных целей упали на территории якобы неработающего предприятия.4 января взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины. Никополе Днепропетровской области было повреждено несколько объектов, кроме того, глава Херсонской военной администрации заявил о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.Читайте также на РИА Новости Крым:В городах Украины ночью прогремели взрывыМедведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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взрыв, новости, украина, хмельницкая область, кривой рог
Поражение ТЭС и промышленных объектов: где на Украине прогремели взрывы
На Украине взрывами поражена ТЭС и промышленные предприятия
14:03 05.01.2024 (обновлено: 14:05 05.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Воздушная тревога 5 января была объявлена в нескольких регионах Украины, взрывы прозвучали в Криворожской и Хмельницкой областях, а также на территории ДНР, временно подконтрольной Украине. Серия взрывов прозвучала в городе Курахово – об этом сообщает так называемая "полиция Донецкой области Украины": пострадали промышленные предприятия и объекты инфраструктуры. Также ударам подверглись промышленные объекты в Мирнограде.
"Есть повреждения на территории одного из предприятий", – сообщают в украинской полиции. О каком именно производстве идет речь, украинские источники не сообщают.
Взрыв прозвучал на прифронтовой ТЭС, сообщает в официальном телеграм-канале украинский энергохолдинг ДТЕК.
"Вследствие атаки серьезно повреждено оборудование предприятия", – уточняют в пресс-службе.
По данным Воздушных сил Украины, тревога 5 января объявлялась на территории Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Криворожской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой и некоторых других областей. Глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве на территории области. Кроме того, по его данным, обломки воздушных целей упали на территории якобы неработающего предприятия.
4 января взрывы звучали
в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях Украины. Никополе Днепропетровской области было повреждено несколько объектов, кроме того, глава Херсонской военной администрации заявил о повреждениях цехов предприятия в городе Берислав.
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