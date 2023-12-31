https://crimea.ria.ru/20231231/v-gorodakh-ukrainy-nochyu-progremeli-vzryvy-1133931065.html

В городах Украины ночью прогремели взрывы

В городах Украины ночью прогремели взрывы - РИА Новости Крым, 31.12.2023

В городах Украины ночью прогремели взрывы

В ночь с 30 на 31 декабря на Украине звучали взрывы в Киеве, а также в Харьковской, Сумской и Одесской областях. Об этом сообщается в каналах военных... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T10:15

2023-12-31T10:15

2023-12-31T10:15

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В ночь с 30 на 31 декабря на Украине звучали взрывы в Киеве, а также в Харьковской, Сумской и Одесской областях. Об этом сообщается в каналах военных администраций этих регионов.Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Ровненской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, сообщает канал Воздушных сил Украины.Мэр Харькова Игорь Терехов поздним вечером заявил о серии взрывов в городе. "Как минимум пять взрывов", написал он. Ночью воздушная атака продолжилась.В Киеве работала система ПВО, Киевская областная военная администрация призывала жителей не фотографировать. На одном из объектов критической инфраструктуры произошел пожар, сообщил глава администрации Руслан Кравченко:"Вследствие атаки на одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар на открытой территории. Его оперативно потушили".В Одесской области удар был нанесен по территории "одного из предприятий", написал глава Одесской военной администрации Олег Кипер. По его информации, люди при этом не пострадали.В канале Винницкой областной военной администрации, подводя итоги ударом российских ВКС, заявили о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Запорожье и Харькове.Глава областной военной администрации Днепропетровска (укр. - Днепр) Сергей Лысак вечером 30 декабря заявил о разрушениях на территории одного из промышленных предприятий:"Есть разрушения на территории предприятия. Произошло возгорание, его ликвидировали".Напомним, 30 декабря ВСУ совершили террористическую атаку на Белгород. По последним данным, число погибших в городе выросло до 22, из них трое – дети. Ночью в больнице скончались еще двое пострадавших, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Из 109 раненых 25 находятся в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев пообещал ответ Зеленскому за БелгородМосква запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу БелгородаКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов

https://crimea.ria.ru/20231231/nebenzya-vystupil-v-oon-po-atake-na-belgorod-glavnye-tezisy-1133930286.html

украина

запорожье

днепр (город на украине)

днепропетровск

харьков

одесса

киев

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