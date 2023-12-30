https://crimea.ria.ru/20231230/moskva-zaprosila-srochnoe-zasedanie-sb-oon-po-obstrelu-belgoroda-1133926119.html

Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в 00:00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T20:39

2023-12-30T20:39

2023-12-30T20:39

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в 00:00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.По словам Полянского, российская сторона потребовала на заседании присутствия постпреда Чехии: "Пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители".Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трехКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия, чехия, атака всу на белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия