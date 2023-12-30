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Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в 00:00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T20:39
2023-12-30T20:39
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совет безопасности оон
дмитрий полянский
россия
чехия
атака всу на белгород
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в 00:00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.По словам Полянского, российская сторона потребовала на заседании присутствия постпреда Чехии: "Пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители".Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали. В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трехКрым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
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Новости
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РИА Новости Крым
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оон, совет безопасности оон, дмитрий полянский, россия, чехия, атака всу на белгород, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода и ждет Чехию

20:39 30.12.2023
 
© РИА НовостиВ СБ ООН. Архивное фото
В СБ ООН. Архивное фото
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Запрошенное Москвой заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода состоится в 00:00 мск, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Сегодня - 30 декабря - в 16.00 по Нью-Йорку (31 декабря, 00:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Белгороду", - говорится в сообщении.
По словам Полянского, российская сторона потребовала на заседании присутствия постпреда Чехии: "Пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители".
Как сообщили в Минобороны России, ВСУ ударили по Белгороду ракетами "Ольха" с кассетными частями и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли 14 человек, среди них - трое детей, 108 человек пострадали.
В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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ООНСовет безопасности ООНДмитрий ПолянскийРоссияЧехияАтака ВСУ на БелгородОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиПроисшествия
 
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