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За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова - РИА Новости Крым, 30.12.2023
За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T19:27
2023-12-30T19:27
2023-12-30T19:27
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
оон
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атака всу на белгород
белгород
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она назвала произошедшее терактом, за которым стоит Британия, в координации с США подстрекающая киевский режим к террористическим действиям. "Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", - сказала дипломат.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. Все о произошедшем собрали здесь >>
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За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США