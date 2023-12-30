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За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова - РИА Новости Крым, 30.12.2023
За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T19:27
2023-12-30T19:27
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
оон
россия
атака всу на белгород
белгород
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она назвала произошедшее терактом, за которым стоит Британия, в координации с США подстрекающая киевский режим к террористическим действиям. "Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", - сказала дипломат.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям. Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20231230/krym-okazhet-belgorodu-vsyu-neobkhodimuyu-pomosch--aksenov-1133923964.html
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Новости
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), оон, россия, атака всу на белгород, белгород, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, великобритания, сша, политика, украина
За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова

Захарова: за терактом в Белгороде стоят Британия и США

19:27 30.12.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН - Россия запросила заседание Совбеза", - цитирует Захарову РИА Новости.

Она назвала произошедшее терактом, за которым стоит Британия, в координации с США подстрекающая киевский режим к террористическим действиям.
"Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на "победу на поле боя", - сказала дипломат.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным, погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.
В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
По факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами СК России возбудил уголовное дело по трем статьям.
Все о произошедшем собрали здесь >>
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
18:48
Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
 
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Заголовок открываемого материала
20:54Жертвы Белгорода требуют возмездия – Константинов
20:39Москва запросила срочное заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода
20:27Рожденная в Крыму и покорившая страну: история одной новогодней песни
20:07Полиция Крыма изъяла из оборота более 140 кг наркотиков в 2023 году
20:01Атака на Белгород: число погибших детей увеличилось до трех
19:45В Херсонесе на купол храма водрузили новый крест – копию дореволюционного
19:27За терактом в Белгороде стоят Британия и США - Захарова
19:15"Шторм века", Крымский мост и новый митрополит: топ событий года в Крыму
19:01СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
18:48Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
18:41Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
18:25ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
18:04Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
17:26По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
17:12Очередь на Крымском мосту начала сокращаться
16:51Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу
16:31Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели
16:04Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ
15:34ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации
15:14Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые
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