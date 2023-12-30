https://crimea.ria.ru/20231230/sk-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-obstrela-vsu-belgoroda-1133924581.html

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023

СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T19:01

2023-12-30T19:01

2023-12-30T19:01

атака всу на белгород

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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белгород

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, "в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры", отметили в СК."Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", – добавили в ведомстве.Сообщается также, что по поручению Бастрыкина в Белгород направлены эксперты центрального аппарата ведомства, следователи и криминалисты.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ. Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева

https://crimea.ria.ru/20231230/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-belgorod-uvelichilos-sredi-pogibshikh-dvoe-detey-1133923075.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака всу на белгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, обстрелы всу, белгород, украина, россия