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СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T19:01
2023-12-30T19:01
атака всу на белгород
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
обстрелы всу
белгород
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, "в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры", отметили в СК."Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", – добавили в ведомстве.Сообщается также, что по поручению Бастрыкина в Белгород направлены эксперты центрального аппарата ведомства, следователи и криминалисты.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ. Все о произошедшем собрали здесь &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
https://crimea.ria.ru/20231230/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-belgorod-uvelichilos-sredi-pogibshikh-dvoe-detey-1133923075.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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атака всу на белгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, обстрелы всу, белгород, украина, россия
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода

По факту обстрела ВСУ Белгорода и гибели людей Следком возбудил уголовное дело

19:01 30.12.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ст. 105, ст. 105, ст. 167 УК РФ (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества)", – говорится в сообщении.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, "в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры", отметили в СК.
"Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", – добавили в ведомстве.
Сообщается также, что по поручению Бастрыкина в Белгород направлены эксперты центрального аппарата ведомства, следователи и криминалисты.
ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.
В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ.
Все о произошедшем собрали здесь >>
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Атака ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
18:04
Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
 
Атака ВСУ на БелгородСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиПроисшествияОбстрелы ВСУБелгородУкраинаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
19:01СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
18:48Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов
18:41Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
18:25ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами – Минобороны
18:04Число жертв атаки ВСУ на Белгород увеличилось: среди погибших двое детей
17:26По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава
17:12Очередь на Крымском мосту начала сокращаться
16:51Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу
16:31Удар по Феодосии и совет Аксенова "ждунам": топ новостей недели
16:04Что происходит в Белгороде после обстрелов ВСУ
15:34ВСУ стремительно теряют личный состав: хроники спецоперации
15:14Белгород под обстрелом ВСУ: погибли двое детей, есть раненые
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