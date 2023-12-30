https://crimea.ria.ru/20231230/sk-rossii-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-obstrela-vsu-belgoroda-1133924581.html
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода - РИА Новости Крым, 30.12.2023
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T19:01
2023-12-30T19:01
2023-12-30T19:01
атака всу на белгород
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту обстрела Белгорода ракетами и реактивными снарядами, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, "в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры", отметили в СК."Действиям каждого причастного будет дана правовая оценка", – добавили в ведомстве.Сообщается также, что по поручению Бастрыкина в Белгород направлены эксперты центрального аппарата ведомства, следователи и криминалисты.ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. Удар пришелся по центру города. По последним данным погибли двое детей и 12 взрослых, 108 человек пострадали. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был комбинированным, и осуществлялся ракетами "Ольха" с кассетными боеприпасами, а также реактивными снарядим РСЗО Vampire чешского производства.В городе возникло десять пожаров, по информации МЧС России, все они потушены. В регионе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших в результате обстрела. По поручению президента Владимира Путина в Белгород вылетели бригада Минздрава и группа МЧС РФ. Все о произошедшем собрали здесь >>Читайте также на РИА Новости Крым:Крым окажет Белгороду всю необходимую помощь – Аксенов Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
https://crimea.ria.ru/20231230/chislo-zhertv-ataki-vsu-na-belgorod-uvelichilos-sredi-pogibshikh-dvoe-detey-1133923075.html
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атака всу на белгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, обстрелы всу, белгород, украина, россия
СК России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ Белгорода
По факту обстрела ВСУ Белгорода и гибели людей Следком возбудил уголовное дело