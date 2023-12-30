https://crimea.ria.ru/20231230/chem-otvetit-rossiya-na-ultimatum-kieva--1133923791.html
Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
Россия никогда не поддавалась шантажу и ультиматумам и каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Об этом заявила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T18:41
2023-12-30T18:41
2023-12-30T18:41
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
михаил подоляк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия никогда не поддавалась шантажу и ультиматумам и каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания советника офиса президента Украины Михаила Подоляка об "ультиматуме России".Подоляк заявил, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а "будет ультиматум России и Россия его примет".На это Захарова отметила, что Киев пытается "из последних сил зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить". Но Россия, по ее словам, ответит, как делала это всегда на протяжении истории.Она также назвала киевский режим "террористическими тварями" и выразила поддержку Белгороду, который сегодня массированно атаковали ВСУ. Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что киевскому режиму и его западным кураторам следует готовиться к самым плохим новостям. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский отказывается от переговоров с РоссиейРоссия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ ЛавроваВС РФ нанесли удары по аэродромам в Чернобаевке и Староконстантинове
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), михаил подоляк, украина, россия, новости сво, политика, новости
Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева
Захарова жестко ответила на слова Подоляка об ультиматуме России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия никогда не поддавалась шантажу и ультиматумам и каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания советника офиса президента Украины Михаила Подоляка об "ультиматуме России".
Подоляк заявил, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а "будет ультиматум России и Россия его примет".
На это Захарова отметила, что Киев пытается "из последних сил зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить". Но Россия, по ее словам, ответит, как делала это всегда на протяжении истории.
"Каждый, кто еще слушает "банковых террористов", должен знать: Россия никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу. Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания", – написала официальный представитель МИД РФ своем Telegram-канале.
Она также назвала киевский режим "террористическими тварями" и выразила поддержку Белгороду, который сегодня массированно атаковали ВСУ.
Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил
, что киевскому режиму и его западным кураторам следует готовиться к самым плохим новостям.
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