https://crimea.ria.ru/20231230/chem-otvetit-rossiya-na-ultimatum-kieva--1133923791.html

Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева

Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Чем ответит Россия на "ультиматум" Киева

Россия никогда не поддавалась шантажу и ультиматумам и каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Об этом заявила официальный представитель МИД... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T18:41

2023-12-30T18:41

2023-12-30T18:41

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия никогда не поддавалась шантажу и ультиматумам и каждого, кто приходил с мечом или гранатой, гнала взашей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания советника офиса президента Украины Михаила Подоляка об "ультиматуме России".Подоляк заявил, что переговоров между Россией и Украиной не будет, а "будет ультиматум России и Россия его примет".На это Захарова отметила, что Киев пытается "из последних сил зомбировать свое население, чтобы потом под дулом пистолетов затащить в окопы и там добить". Но Россия, по ее словам, ответит, как делала это всегда на протяжении истории.Она также назвала киевский режим "террористическими тварями" и выразила поддержку Белгороду, который сегодня массированно атаковали ВСУ. Ранее постпред России при организации Василий Небензя заявил, что киевскому режиму и его западным кураторам следует готовиться к самым плохим новостям. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Зеленский отказывается от переговоров с РоссиейРоссия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ ЛавроваВС РФ нанесли удары по аэродромам в Чернобаевке и Староконстантинове

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), михаил подоляк, украина, россия, новости сво, политика, новости