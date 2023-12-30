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ВС РФ нанесли удары по аэродромам в Чернобаевке и Староконстантинове

ВС РФ нанесли удары по аэродромам в Чернобаевке и Староконстантинове - РИА Новости Крым, 30.12.2023

ВС РФ нанесли удары по аэродромам в Чернобаевке и Староконстантинове

Российские военные поразили места хранения топлива и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Хмельницкой и Херсонской областях. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T14:34

2023-12-30T14:34

2023-12-30T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Российские военные поразили места хранения топлива и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Хмельницкой и Херсонской областях. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО "Ольха". Средств противовоздушной обороны перехватили 15 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM. За сутки сбиты 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Спорное, Марьинка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области.Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении средствами ПВО 32 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС УкраиныРоссийские военные сбили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ за неделюАрмия России нанесла более 50 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, украина