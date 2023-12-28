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Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова
Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова
Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T13:27
2023-12-28T14:39
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РФ, в том числе в Крыму – Россия этого не допустит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Глава МИД РФ напомнил о том, что на момент распада Советского Союза, Украиной была подписана Декларация о независимости, устанавливающая внеблоковый статус страны и обеспечение прав национальных меньшинств. Современная Украина под диктовку Запада полностью отошла от этого, приняв большое число антиконституционных законов, в том числе направленных на уничтожение идентичности русскоговорящего населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. ВидеоЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов
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сергей лавров, дмитрий киселев, политика, в мире, интервью, россия, международная медиагруппа "россия сегодня"
Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова

Лавров: возвращение Украины к границам 1991 года обернется геноцидом русскоязычных людей

13:27 28.12.2023 (обновлено: 14:39 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РФ, в том числе в Крыму – Россия этого не допустит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

"Те, кто зазывает поддержать требование вернуть Украину к границам 1991 года – это требование к геноциду", – заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о том, что на момент распада Советского Союза, Украиной была подписана Декларация о независимости, устанавливающая внеблоковый статус страны и обеспечение прав национальных меньшинств. Современная Украина под диктовку Запада полностью отошла от этого, приняв большое число антиконституционных законов, в том числе направленных на уничтожение идентичности русскоговорящего населения.

"Процесс разрушения идеологии братства, единства начался с Украины, и множество было опубликовано свидетельств, как еще с 1993 года американцы и англичане стали особенно активно "разогревать", и к чему это привело? Секретарь совета безопасности Украины Данилов, Буданов (глава ГУР Минобороны Украины – ред.) заявляют: "Мы заберем Крым, а русню будем убивать" – это же вот как описывается. Объективным фактом является то, что мы один разделенный народ – подавляющее большинство на Украине всегда говорили по-русски. Когда Украина была верна декларациям о независимости, тогда мы жили нормально… Сейчас свое не отдадим – Путин об этом говорит давно", – констатировал Лавров.

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