https://crimea.ria.ru/20231228/rossiya-ne-dopustit-vozvrata-ukrainy-k-granitsam-1991-goda-otvet-lavrova-1133873809.html

Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова

Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова

Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T13:27

2023-12-28T13:27

2023-12-28T14:39

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СИМФЕРПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Поддерживая требования о возвращении Украины к границам 1991 года, Запад соглашается с геноцидом русскоговорящего большинства, проживающего на новых территориях РФ, в том числе в Крыму – Россия этого не допустит. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Глава МИД РФ напомнил о том, что на момент распада Советского Союза, Украиной была подписана Декларация о независимости, устанавливающая внеблоковый статус страны и обеспечение прав национальных меньшинств. Современная Украина под диктовку Запада полностью отошла от этого, приняв большое число антиконституционных законов, в том числе направленных на уничтожение идентичности русскоговорящего населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву. ВидеоЗапад поддерживает желание Киева устроить геноцид в Крыму – ЛавровНи одна бандеровская гадина не ступит на крымскую землю – Аксенов

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2023

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сергей лавров, дмитрий киселев, политика, в мире, интервью, россия, международная медиагруппа "россия сегодня"