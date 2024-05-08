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Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
Реакция России на недружественные действия Лондона будет жесткой и соразмерной. Так представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высылку... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T21:04
2024-05-08T21:04
2024-05-08T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Реакция России на недружественные действия Лондона будет жесткой и соразмерной. Так представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высылку российского военного атташе из Великобритании и лишение дипломатического статуса некоторых объектов российского посольства.Россия не причастна к "злонамеренным акциям", в которых ее обвиняют, заявила Захарова. Она напомнила, что Великобритания не впервые использует неправдивые сведения о действиях России для эскалации конфликта. При этом никаких доказательств своих обвинений в Лондоне не предъявляют."Так уже было, когда англичане выдвигали обвинения в причастности России к отравлению Литвиненко и инциденту со Скрипалями, отказываясь при этом от предметного взаимодействия и выяснения сути произошедшего. При активном участии англичан была срежиссирована и запущена циничная дезинформационная кампания о якобы массовом убийстве российскими военнослужащими местных жителей в н. п. Буча", – уточнила Захарова.Постановка с убийствами в Буче, напомнила она, была предпринята для срыва мирных переговоров между Украиной и Россией.Ранее на сайте британского правительства появилось сообщение, что Лондон вышлет из страны военного атташе России Максима Еловика и лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ в стране. Глава МВД Британии Джеймс Клеверли также заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на УкраинуВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS
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мария захарова, новости, россия, великобритания, политика
Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова
Мария Захарова сравнила действия Лондона с постановкой в Буче и отравлением Скрипалей
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Реакция России на недружественные действия Лондона будет жесткой и соразмерной. Так представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высылку российского военного атташе из Великобритании и лишение дипломатического статуса некоторых объектов российского посольства.
"Вынуждены констатировать, что правительство Британии не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации. Неоднократно предупреждали Лондон, что любые недружественные действия получат неизбежный соразмерный ответ. Наша реакция будет жесткой и выверенной", – написала она в своем Telegram-канале.
Россия не причастна к "злонамеренным акциям", в которых ее обвиняют, заявила Захарова. Она напомнила, что Великобритания не впервые использует неправдивые сведения о действиях России для эскалации конфликта. При этом никаких доказательств своих обвинений в Лондоне не предъявляют.
"Так уже было, когда англичане выдвигали обвинения в причастности России к отравлению Литвиненко и инциденту со Скрипалями, отказываясь при этом от предметного взаимодействия и выяснения сути произошедшего. При активном участии англичан была срежиссирована и запущена циничная дезинформационная кампания о якобы массовом убийстве российскими военнослужащими местных жителей в н. п. Буча", – уточнила Захарова.
Постановка с убийствами в Буче, напомнила она, была предпринята для срыва мирных переговоров между Украиной и Россией.
"На этот раз в Лондоне решили воспользоваться откровенной ложью, чтобы обосновать объявленные 8 мая антироссийские меры <…> под предлогом некоего "российского следа" в пожаре на коммерческих складах на окраине британской столицы. И все это без предъявления каких-либо документов или конкретных фактов", – подчеркнула Захарова.
Ранее на сайте британского правительства появилось сообщение, что Лондон вышлет из страны военного атташе России Максима Еловика
и лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ в стране. Глава МВД Британии Джеймс Клеверли также заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов.
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