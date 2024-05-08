https://crimea.ria.ru/20240508/rossiya-ne-prichastna-k-zlonamerennym-aktsiyam-v-britanii--zakharova-1137140743.html

Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова

Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Россия не причастна к "злонамеренным акциям" в Британии – Захарова

Реакция России на недружественные действия Лондона будет жесткой и соразмерной. Так представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высылку... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T21:04

2024-05-08T21:04

2024-05-08T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Реакция России на недружественные действия Лондона будет жесткой и соразмерной. Так представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала высылку российского военного атташе из Великобритании и лишение дипломатического статуса некоторых объектов российского посольства.Россия не причастна к "злонамеренным акциям", в которых ее обвиняют, заявила Захарова. Она напомнила, что Великобритания не впервые использует неправдивые сведения о действиях России для эскалации конфликта. При этом никаких доказательств своих обвинений в Лондоне не предъявляют."Так уже было, когда англичане выдвигали обвинения в причастности России к отравлению Литвиненко и инциденту со Скрипалями, отказываясь при этом от предметного взаимодействия и выяснения сути произошедшего. При активном участии англичан была срежиссирована и запущена циничная дезинформационная кампания о якобы массовом убийстве российскими военнослужащими местных жителей в н. п. Буча", – уточнила Захарова.Постановка с убийствами в Буче, напомнила она, была предпринята для срыва мирных переговоров между Украиной и Россией.Ранее на сайте британского правительства появилось сообщение, что Лондон вышлет из страны военного атташе России Максима Еловика и лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ в стране. Глава МВД Британии Джеймс Клеверли также заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова предупредила Францию о последствиях отправки войск на УкраинуВ МИД России ответили на слова чиновника ЕС об ударах по Крымскому мосту Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Эстонии из-за GPS

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2024

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мария захарова, новости, россия, великобритания, политика