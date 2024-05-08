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Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
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Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T16:12
2024-05-08T16:14
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
лондон
россия
политика
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москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости."Россия даст адекватный ответ", – сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов. В ведомстве также сообщили о снятии дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.6 мая послу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия.Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".Читайте также на РИА Новости Крым:Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемПосла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений МакронаКрупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, лондон, россия, политика, новости, москва
Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе

МИД: Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе

16:12 08.05.2024 (обновлено: 16:14 08.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
"Россия даст адекватный ответ", – сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов. В ведомстве также сообщили о снятии дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.
6 мая послу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия.
Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваЛондонРоссияПолитикаНовостиМосква
 
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