https://crimea.ria.ru/20240508/moskva-dast-adekvatnyy-otvet-na-reshenie-londona-o-vysylke-voennogo-attashe-1137129235.html

Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе

Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе - РИА Новости Крым, 08.05.2024

Москва даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташе

Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.05.2024

2024-05-08T16:12

2024-05-08T16:12

2024-05-08T16:14

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Москва даст адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе. Об заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости."Россия даст адекватный ответ", – сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее глава МВД Британии Джеймс Клеверли заявил, что страна вводит новые ограничения на дипломатические визы для россиян, в том числе на срок пребывания российских дипломатов. В ведомстве также сообщили о снятии дипломатического статуса с некоторых принадлежащих России объектов недвижимости.6 мая послу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия.Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с находящимся в Киеве министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что "ожидается пересмотр определенных деталей в тексте", а пересмотренная версия "будет опубликована позднее в надлежащее время".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в связи с публикацией этого заявления разразился скандал, который вынудил Лондон "дать заднюю".Читайте также на РИА Новости Крым:Что ответил Кремль на слова Кэмерона об ударах по РФ британским оружиемПосла Франции вызвали в МИД РФ из-за воинственных заявлений МакронаКрупнейшее усиление оборонки Британии: Сунак заявил о поворотном моменте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, лондон, россия, политика, новости, москва