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Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. В южных районах... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20…+22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов, днем от +20 до +24.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240519/zayavka-na-nachalo-leta-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1137370766.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В Крыму в понедельник без осадков и солнечно

00:01 20.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья МининаВесна в ботсаду ТНУ
Весна в ботсаду ТНУ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Наталья Минина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, на побережье до +14, днем +21…+26 градусов, в горах +13…+18", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22...+24.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20…+22 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов, днем от +20 до +24.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Солнце в горах Крыма - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Вчера, 18:53Радио "Спутник в Крыму"
Заявка на начало лета: прогноз для Крыма на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:20Россия отправит на поиски Раиси два самолета и 50 спасателей
00:01Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 20 мая
23:41КСИР опроверг данные о выходе на связь находившихся в вертолете Раиси
23:28Король Саудовской Аравии заболел воспалением легких
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21:52Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу
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