https://crimea.ria.ru/20240520/skandinavskiy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-ponedelnik-1137361217.html

Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Скандинавский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. В южных районах... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T00:01

2024-05-20T00:01

2024-05-20T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Без осадков. Ночью и утром местами вероятен туман. В южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22...+24.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +20…+22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов, днем от +20 до +24.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240519/zayavka-na-nachalo-leta-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-1137370766.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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