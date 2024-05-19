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Установлено точное место падения вертолета Раиси – получен сигнал - РИА Новости Крым, 19.05.2024
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Установлено точное место падения вертолета Раиси – получен сигнал
Установлено точное место падения вертолета Раиси – получен сигнал - РИА Новости Крым, 19.05.2024
Установлено точное место падения вертолета Раиси – получен сигнал
Точное место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом агентству Tasnim заявил командующий Корпуса стражей... РИА Новости Крым, 19.05.2024
2024-05-19T22:30
2024-05-19T23:38
новости
крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси
иран
ибрахим раиси
в мире
политика
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Точное место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом агентству Tasnim заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан.Имам города Тебриз в провинции Восточной Азербайджан Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вертолета вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, дважды после сообщений о жесткой посадке выходил на связь и сообщал, что чувствует себя плохо и слышит сирены машин скорой помощи, заявил заместитель министра иностранных дел страны Мехди Сафари."В первое время после происшествия пятничный имам Тебриза смог связаться, он сказал, что чувствует себя плохо и слышит звук машин скорой помощи", – цитирует Сафари РИА Новости.Отмечается, что к месту крушения вертолета президента Ирана направляются военные и надеются получить хорошие новости.Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил государственный телеканал Press TV. В момент аварии на борту кроме Раиси находился в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.Спасатели смогли определить местонахождение вертолета и прибыли в район происшествия. Однако из-за сложных погодных условий вертолет не смог приземлиться.Около 21:30 по мск появилось сообщение телеканала Press TV со ссылкой на чиновника Иранского общества Красного Полумесяца, что спасатели приближаются к предполагаемому месту аварии вертолета.Турция заявила, что направляет более 30 альпинистов для участия в поисково-спасательной операции. В Минобороны страны сообщили, что предоставили Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета с президентом Раиси.В российском посольстве агентству Tasnim сообщили, что Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран, ждет ответа иранской стороны.
https://crimea.ria.ru/20240519/chto-izvestno-o-krushenii-vertoleta-prezidenta-irana-raisi-k-etomu-chasu-1137409276.html
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РИА Новости Крым
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новости, крушение вертолета президента ирана ибрахима раиси, иран, ибрахим раиси, в мире, политика, происшествия
Установлено точное место падения вертолета Раиси – получен сигнал

Спасателям удалось установить точное место крушения вертолета Раиси

22:30 19.05.2024 (обновлено: 23:38 19.05.2024)
 
© РИА Новости . Tasnim NewsПоиски вертолета с иранским президентом Раиси
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости . Tasnim News
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Точное место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси установлено, оттуда получен сигнал. Об этом агентству Tasnim заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранской провинции Восточный Азербайджан.

"Несколько минут назад с места происшествия был получен сигнал с вертолета и телефона одного из членов экипажа", – цитирует РИА Новости заявление командующего КСИР.

Имам города Тебриз в провинции Восточной Азербайджан Мохаммад Али Аль-Хашем, который находился на борту вертолета вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, дважды после сообщений о жесткой посадке выходил на связь и сообщал, что чувствует себя плохо и слышит сирены машин скорой помощи, заявил заместитель министра иностранных дел страны Мехди Сафари.
"В первое время после происшествия пятничный имам Тебриза смог связаться, он сказал, что чувствует себя плохо и слышит звук машин скорой помощи", – цитирует Сафари РИА Новости.
Отмечается, что к месту крушения вертолета президента Ирана направляются военные и надеются получить хорошие новости.
Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение в воскресенье в районе Верзеган, сообщил государственный телеканал Press TV. В момент аварии на борту кроме Раиси находился в том числе глава МИД страны Хосейн Амир Абдулахиян.
Спасатели смогли определить местонахождение вертолета и прибыли в район происшествия. Однако из-за сложных погодных условий вертолет не смог приземлиться.
Около 21:30 по мск появилось сообщение телеканала Press TV со ссылкой на чиновника Иранского общества Красного Полумесяца, что спасатели приближаются к предполагаемому месту аварии вертолета.
Турция заявила, что направляет более 30 альпинистов для участия в поисково-спасательной операции. В Минобороны страны сообщили, что предоставили Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения для участия в поисках вертолета с президентом Раиси.
В российском посольстве агентству Tasnim сообщили, что Москва заявила о готовности немедленно отправить помощь в Иран, ждет ответа иранской стороны.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
21:52
Что известно о крушении вертолета президента Ирана Раиси к этому часу
 
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