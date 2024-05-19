https://crimea.ria.ru/20240519/bespilotnik-vletel-v-okno-kvartiry-v-belgorode-oskolki-upali-na-rebenka-1137403107.html

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка

11-тилетняя девочка пострадала в результате взрыва беспилотника и падения осколков в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T17:52

2024-05-19T17:52

2024-05-19T18:12

вячеслав гладков

новости

происшествия

белгород

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атака всу на белгород

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. 11-тилетняя девочка пострадала в результате взрыва беспилотника и падения осколков в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома, уточнил губернатор. В это время девочка играла на детской площадке.Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.По предварительной информации, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака на Севастополь: в городе находят суббоеприпасыВСУ ударили 14 снарядами "Вампир" по мирному населению БелгородаУдары по Донецку и Горловке - ранены восемь мирных жителей

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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