Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде: осколки упали на ребенка
Ребенок получил осколочные ранения и контузию в результате атаки ВСУ на Белгород
17:52 19.05.2024 (обновлено: 18:12 19.05.2024)
© Telegram Валентин ДемидовРебенок получил осколочные ранения и контузию в результате атаки ВСУ на Белгород
© Telegram Валентин Демидов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. 11-тилетняя девочка пострадала в результате взрыва беспилотника и падения осколков в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома, уточнил губернатор. В это время девочка играла на детской площадке.
"Ребенка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.
По предварительной информации, в шести квартирах повреждены балконные остекления и окна. Также поврежден один автомобиль. На месте происшествия работают оперативные службы.
В субботу один сотрудник коммунального предприятия погиб в результате атаки украинского дрона на машину в Курской области. Днем ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
Один мирный житель погиб и еще один был ранен при атаке дрона-камикадзе на село Новая Наумовка в Белгородском районе 17 мая. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, люди приехали в село, где в настоящий момент введен режим ЧС, чтобы провести работы на огороде.
В ночь на воскресенье ВСУ попытались атаковать Крым, Краснодарский край и Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.
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