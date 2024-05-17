https://crimea.ria.ru/20240517/mama-i-4-letniy-rebenok-pogibli-pri-atake-drona-v-belgorodskoy-oblasti-1137349710.html

Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области

Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области

В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T08:15

2024-05-17T08:15

2024-05-17T08:17

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.Он отметил, что трагедия произошла в поселке Октябрьский. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали водитель и семья с маленьким ребенком. От полученных ран женщина погибла сразу.Также он отметил, что глава семейства сейчас находится в шоке и от госпитализации отказывается. Водителю, который получил осколочные ранения правой кисти, медицинская помощь оказана на месте.Кроме того, ВСУ при помощи беспилотника атаковал автозаправку возле села Бессоновка Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, однако пожарные оперативно ликвидировали пожар.15 мая в Борисовском районе Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, тогда пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в больницу. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами РоссииДве французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областьюУжесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, обстрелы всу