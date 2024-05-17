https://crimea.ria.ru/20240517/mama-i-4-letniy-rebenok-pogibli-pri-atake-drona-v-belgorodskoy-oblasti-1137349710.html
Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T08:15
2024-05-17T08:15
2024-05-17T08:17
обстрелы белгородской области
белгородская область
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.Он отметил, что трагедия произошла в поселке Октябрьский. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали водитель и семья с маленьким ребенком. От полученных ран женщина погибла сразу.Также он отметил, что глава семейства сейчас находится в шоке и от госпитализации отказывается. Водителю, который получил осколочные ранения правой кисти, медицинская помощь оказана на месте.Кроме того, ВСУ при помощи беспилотника атаковал автозаправку возле села Бессоновка Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, однако пожарные оперативно ликвидировали пожар.15 мая в Борисовском районе Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль, тогда пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в больницу. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами РоссииДве французские авиабомбы Hammer сбиты над Белгородской областьюУжесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается Киев
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, новости, обстрелы всу
Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
Женщина и ребенок погибли при атаке дрона ВСУ на машину в белгородском поселке Октябрьское
08:15 17.05.2024 (обновлено: 08:17 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья: родители и их малыш. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что трагедия произошла в поселке Октябрьский. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали водитель и семья с маленьким ребенком. От полученных ран женщина погибла сразу.
"Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице", - рассказал подробности Гладков.
Также он отметил, что глава семейства сейчас находится в шоке и от госпитализации отказывается. Водителю, который получил осколочные ранения правой кисти, медицинская помощь оказана на месте.
Кроме того, ВСУ при помощи беспилотника атаковал автозаправку возле села Бессоновка Белгородской области. В результате взрыва загорелся один из резервуаров, однако пожарные оперативно ликвидировали пожар.
15 мая в Борисовском районе Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство
на гражданский автомобиль, тогда пострадала мирная жительница, с осколочными ранениями ее доставили в больницу. Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку
на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены
в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.
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