https://crimea.ria.ru/20240515/dron-vsu-udaril-po-mashine-v-belgorodskom-sele-zozuli--ranena-zhenschina-1137306285.html

Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина

Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина

В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница,... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T16:50

2024-05-15T16:50

2024-05-15T16:52

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Повреждения также были выявлены еще у одного легкового автомобиля и двух коммерческих объектов, в которых выбиты окна и посечены стены. Воздушной атаке подверглись несколько населенных пунктов, уточнил губернатор."В селе Грузское в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах", - написал губернатор.Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбита французская авиабомба HammerРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, вячеслав гладков