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Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница,... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:50
2024-05-15T16:52
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Повреждения также были выявлены еще у одного легкового автомобиля и двух коммерческих объектов, в которых выбиты окна и посечены стены. Воздушной атаке подверглись несколько населенных пунктов, уточнил губернатор."В селе Грузское в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах", - написал губернатор.Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбита французская авиабомба HammerРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, вячеслав гладков
Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина

В Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

16:50 15.05.2024 (обновлено: 16:52 15.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ запускает беспилотник
Боевик ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"В селе Зозули взрывное устройство было сброшено на легковой автомобиль - пострадала мирная жительница. У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой она доставлена в больницу", - говорится в сообщении.
Повреждения также были выявлены еще у одного легкового автомобиля и двух коммерческих объектов, в которых выбиты окна и посечены стены. Воздушной атаке подверглись несколько населенных пунктов, уточнил губернатор.
"В селе Грузское в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах", - написал губернатор.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиПроисшествияНовостиВячеслав Гладков
 
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Заголовок открываемого материала
16:53Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
16:50Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
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