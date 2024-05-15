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Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница,... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:50
2024-05-15T16:50
2024-05-15T16:52
беспилотник (бпла, дрон)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Борисовском районре Белгородской области украинский дрон сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате пострадала мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.Повреждения также были выявлены еще у одного легкового автомобиля и двух коммерческих объектов, в которых выбиты окна и посечены стены. Воздушной атаке подверглись несколько населенных пунктов, уточнил губернатор."В селе Грузское в результате сброса взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах", - написал губернатор.Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в районе сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате атаки пострадали три человека. Еще два человека были ранены в результате прямого попадания снаряда в жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбита французская авиабомба HammerРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости, вячеслав гладков
Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
В Белгородской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль
16:50 15.05.2024 (обновлено: 16:52 15.05.2024)