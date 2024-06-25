https://crimea.ria.ru/20240625/v-moskve-vypisali-177-chelovek-posle-lecheniya-ot-botulizma-1138354856.html

В Москве выписали 177 человек после лечения от ботулизма

В Москве выписали 177 человек после лечения от ботулизма - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В Москве выписали 177 человек после лечения от ботулизма

В Москве из медицинских учреждений после лечения ботулизма выписано 177 человек. Об этом на официальном сайте сообщает московское управление Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T18:52

2024-06-25T18:52

2024-06-25T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Москве из медицинских учреждений после лечения ботулизма выписано 177 человек. Об этом на официальном сайте сообщает московское управление Роспотребнадзора.Пострадавших также начали выписывать после лечения в Нижнем Новгороде. Как сообщает РИА Новости, из нижегородских больниц выписали уже четыре человека из 17 госпитализированных с подозрением на ботулизм.Как уточнили в ведомстве, один из госпитализированных – несовершеннолетний. В отделении реанимации и интенсивной терапии по-прежнему находятся семь пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.18 июня в Москве, Казани и Нижегородской области были выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". В Москве за помощью к врачам с симптомами ботулизма обратился 121 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Оперативно по уголовному делу о массовом отравлении людей было задержано три человека: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор и руководитель отдела качества. Вся опасная продукция была изъята Роспотребнадзором. 19 июня в Москве был задержан повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан.Читайте также на РИА Новости Крым:Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказеФигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СКБотулизм в России: симптомы, риски и профилактика

москва

нижний новгород

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ботулизм, роспотребнадзор, москва, новости, здравоохранение в россии, нижний новгород, минздрав рф