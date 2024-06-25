В Москве выписали 177 человек после лечения от ботулизма
Из московских больниц после лечения от ботулизма выписаны 177 человек – Роспотребнадзор
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Москве из медицинских учреждений после лечения ботулизма выписано 177 человек. Об этом на официальном сайте сообщает московское управление Роспотребнадзора.
"В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек", – говорится в сообщении на сайте.
Пострадавших также начали выписывать после лечения в Нижнем Новгороде. Как сообщает РИА Новости, из нижегородских больниц выписали уже четыре человека из 17 госпитализированных с подозрением на ботулизм.
"По состоянию на 25 июня в регионе подозрение на ботулизм сохраняется у 16 человек (по результатам лабораторных исследований у одного пациента подозрение на ботулизм снято). К настоящему моменту четыре человека выписаны из медучреждений для продолжения лечения в амбулаторных условиях", – сообщили агентству в региональном минздраве.
Как уточнили в ведомстве, один из госпитализированных – несовершеннолетний. В отделении реанимации и интенсивной терапии по-прежнему находятся семь пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.
18 июня в Москве, Казани и Нижегородской области были выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". В Москве за помощью к врачам с симптомами ботулизма обратился 121 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Оперативно по уголовному делу о массовом отравлении людей было задержано три человека: фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор и руководитель отдела качества. Вся опасная продукция была изъята Роспотребнадзором. 19 июня в Москве был задержан повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан.
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