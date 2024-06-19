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В Москве после массового отравления людей задержан повар - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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В Москве после массового отравления людей задержан повар
В Москве после массового отравления людей задержан повар - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Москве после массового отравления людей задержан повар
Правоохранители Москвы задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении жителей столицы готовой едой из сервиса доставки. Им оказался повар, РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T11:29
2024-06-19T11:29
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
общество
ботулизм
отравление
массовое отравление
уголовный кодекс
еда
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители Москвы задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении жителей столицы готовой едой из сервиса доставки. Им оказался повар, который готовил и упаковывал салат из фасоли, сообщает Следственный комитет РФ.Фигуранту предъявили обвинение по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".По данным ведомства, обвиняемый по указанию руководителя компании с нарушением требований безопасности готовил фасоль и фасовал ее в вакуумную упаковку "с целью последующего хранения и перевозки на склад компании "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами".Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех фигурантов дела под стражу.Случаи заболевания ботулизмом ранее выявлены в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат".Источником заражения стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители - московская фирма и подмосковное общество с ограниченной ответственностью.СК возбудил уголовное дело, во вторник были задержаны три человека – гендиректор компании "Локалкитчен", руководитель отдела качества этой фирмы и фактический руководитель компании-производитель фасоли "Савон-К". Всем им предъявлены обвинения.Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботулизм в России: симптомы, риски и профилактикаКак помочь ребенку при кишечной инфекции – советы врачаБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезнью
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, ботулизм, отравление, массовое отравление, уголовный кодекс, еда, новости
В Москве после массового отравления людей задержан повар

В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом заражении ботулизмом – СК

11:29 19.06.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКухня
Кухня - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Правоохранители Москвы задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении жителей столицы готовой едой из сервиса доставки. Им оказался повар, который готовил и упаковывал салат из фасоли, сообщает Следственный комитет РФ.
"В рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей Москвы задержан повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
Фигуранту предъявили обвинение по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
По данным ведомства, обвиняемый по указанию руководителя компании с нарушением требований безопасности готовил фасоль и фасовал ее в вакуумную упаковку "с целью последующего хранения и перевозки на склад компании "Локалкитчен" с минимальными финансовыми затратами".
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех фигурантов дела под стражу.
Случаи заболевания ботулизмом ранее выявлены в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат".
Источником заражения стала продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке". Основные изготовители - московская фирма и подмосковное общество с ограниченной ответственностью.
СК возбудил уголовное дело, во вторник были задержаны три человека – гендиректор компании "Локалкитчен", руководитель отдела качества этой фирмы и фактический руководитель компании-производитель фасоли "Савон-К". Всем им предъявлены обвинения.
Управления Роспотребнадзора в регионах проводят эпидемиологическое расследование. В его рамках выявлены поставщики и изъята продукция, приведшая к массовым отравлениям среди населения в регионах России.
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