https://crimea.ria.ru/20240619/eda-iz-sluzhby-dostavki-na-chto-obratit-vnimanie-pri-zakaze-1138224890.html

Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказе

Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказе - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Еда из службы доставки: на что обратить внимание при заказе

Прежде чем заказывать готовую еду или продукты питания через службу доставки, необходимо тщательно изучить сайт компании и выяснить, есть ли официальная... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T21:16

2024-06-19T21:16

2024-06-19T21:16

совет эксперта

доставка

доставка еды

здоровье

роспотребнадзор

виктория воронова

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Прежде чем заказывать готовую еду или продукты питания через службу доставки, необходимо тщательно изучить сайт компании и выяснить, есть ли официальная регистрация у индивидуального предпринимателя или юрлица, оказывающего услуги. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Воронова.Важно изучить сайт службы доставки"Как правило, службы доставки работают через интернет сайты. Когда потребитель заходит на страницу сайта, ему необходимо обязательно найти информацию о продавце-исполнителе. То есть о том, кто непосредственно оказывает услугу по продаже пищевой продукции", – рассказала Воронова. И добавила, что это необходимо для того, чтобы в последующем, если возникнет конфликтная ситуация, было понятно, кому предъявлять претензии.На сайте службы доставки должна быть размещена информация о субъекте хозяйствования, его наименовании. Если речь об индивидуальном предпринимателе, значит, его ФИО, если это юридическое лицо – полностью наименование, как зарегистрировано. Обязательно должны быть сведения о том, какой государственный орган зарегистрировал юрлицо, а также ссылка на регистрацию в Федеральной налоговой службе (ФНС). Кроме этого, для юрлиц обязательно указание юридического адреса, по которому потребитель может обратиться с претензиями, поясняет представитель Роспотребнадзора.Если сомневаетесь, существует ли такое ИП, либо юридическое лицо, можно зайти на сайт ФНС, там есть сервис "Интеграция и доступ к базам данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП", внести наименование либо ИНН налогоплательщика, и система выдаст, зарегистрирован ли такой индивидуальный предприниматель или юрлицо, говорит Воронова.Как выбирать еду из доставки"После изучения сайта службы доставки переходим непосредственно к выбору пищевых продуктов или готовой еды, которую вы хотите заказать. Если это готовая еда, то обязательно нужно ознакомиться, из какого перечня продуктов она изготовлена", – продолжает эксперт.Также Воронова уточняет, что на сайте должна быть информация о подтверждении соответствия пищевой продукции, декларация о соответствии, что продукция безопасна для потребителя и может находиться в реализации непосредственно в частном обороте для потребителей.Когда еду принесли домойПолучив заказ, важно ознакомиться с ним, напоминает сотрудник Роспотребнадзора."Готовые блюда должны доставляться в специальных контейнерах для продовольственных товаров с обеспечением температурного режима. Если речь о пицце, то она должна быть горечей, как минимум теплой", – уточнила Воронова.Замороженная продукция должна доставляться в холодильниках, дополняет она.Кроме того, если это порционная продукция, обязательно на этой этикетке должна быть указана масса порций, добавила она.Если вышеозвученной информации нет, или же она указана не в полном объеме, то это повод усомниться в качестве продуктов, сказала Воронова.Обязательно просите чек"Курьер обязан выдать чек, в котором будет указана вся сумма заказа и перечень заказанных товаров. А если этого не происходит и чек вам не выдают, лучше отказаться от такой продукции, потому что, скорее всего, она сомнительного качества. Если продавцу-исполнителю нечего скрывать – чек вам обязательно выдадут", – уверена эксперт.По вопросу невыдачи чека Воронова порекомендовала обращаться в Федеральную налоговую службу, в соответствующую инспекцию.Если потребитель внес предоплату, а позже усомнился в качестве продукции, он имеет право потребовать возврат денег. Торговая точка должна вернуть их в течение 10 дней с момента вашего отказа. Однако отказ обязательно нужно зафиксировать в службе обратной связи, которая должна быть указана на сайте доставки, прикрепить скриншоты.Денежные средства должны вернуться тем же способом оплаты, который был произведен.В Крыму жалоб нет, но жаловаться можноВ этом году жалоб на некачественную продукцию, приобретенную в службах доставки еды в Крыму, не поступало. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В соответствии с этим Межрегиональное управление уже направляет документы в прокуратуру Республики Крым на согласование проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия и принятия, при необходимости, соответствующих мер, уточнила она."Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводятся контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с Федеральным законом №248 и с учетом Постановления Правительства Российской Федерации об особенностях организации проведения государственного контроля", – подытожили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в Москве, Казани и Нижегородской области выявлены случаи заболевания ботулизмом у 149 человек. Все они заказывали еду через сервис доставки "Самокат". Позже в Москве три человека были задержаны в рамках уголовного дела о массовом отравлении жителей.Роспотребнадзор выявил поставщиков и изъял продукцию, приведшую к массовым отравлениям среди населения в регионах России, сообщила пресс-служба ведомства во вторник. Трем фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Позже был задержан четвертый фигурант дела, им оказался повар.Читайте также на РИА Новости Крым:Ботулизм в России: симптомы, риски и профилактикаБотулизм в Крыму: как не заразиться смертельной болезньюБотулотоксин. Справка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, доставка, доставка еды, здоровье, роспотребнадзор, виктория воронова