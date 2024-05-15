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ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших
ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших - РИА Новости Крым, 15.05.2024
ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших
Украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в Белгородской области, в результате атаки три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T15:01
2024-05-15T15:01
2024-05-15T15:03
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в Белгородской области, в результате атаки три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Двое раненых сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, третий пострадавший отправлен домой для прохождения амбулаторного лечения, уточнил губернатор.По его словам, инцидент произошел из-за того, что местные жители не согласовали выезд на обстреливаемую территорию "ни с профильным министерством, ни с администрацией района, ни с силовым блоком". И призвал граждан не допускать ошибок, которые могут закончиться трагически.Ранее в среду двое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки киевского режима на Белгородскую область.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбита французская авиабомба HammerПод завалами дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего – МЧСРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков
белгородская область
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков
ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших
ВСУ сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в Белгородской области – трое пострадавших
15:01 15.05.2024 (обновлено: 15:03 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в Белгородской области, в результате атаки три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Движущийся в поле легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел между селами Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района. В результате взрыва водитель и два пассажира пострадали", - написал Гладков в своем ТГ-канале.
Двое раненых сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, третий пострадавший отправлен домой для прохождения амбулаторного лечения, уточнил губернатор.
По его словам, инцидент произошел из-за того, что местные жители не согласовали выезд на обстреливаемую территорию "ни с профильным министерством, ни с администрацией района, ни с силовым блоком". И призвал граждан не допускать ошибок, которые могут закончиться трагически.
Ранее в среду двое мирных жителей пострадали
в результате очередной атаки киевского режима на Белгородскую область.
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