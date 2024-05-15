https://crimea.ria.ru/20240515/vsu-vzorvali-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti--troe-postradavshikh-1137300349.html

ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших

ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших - РИА Новости Крым, 15.05.2024

ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших

Украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в Белгородской области, в результате атаки три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T15:01

2024-05-15T15:01

2024-05-15T15:03

белгородская область

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики сбросили взрывчатку на автомобиль с людьми в Белгородской области, в результате атаки три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Двое раненых сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести, третий пострадавший отправлен домой для прохождения амбулаторного лечения, уточнил губернатор.По его словам, инцидент произошел из-за того, что местные жители не согласовали выезд на обстреливаемую территорию "ни с профильным министерством, ни с администрацией района, ни с силовым блоком". И призвал граждан не допускать ошибок, которые могут закончиться трагически.Ранее в среду двое мирных жителей пострадали в результате очередной атаки киевского режима на Белгородскую область.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Белгородской областью сбита французская авиабомба HammerПод завалами дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего – МЧСРазрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков