Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков
Разрушенный после удара ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен – Гладков
13:01 14.05.2024 (обновлено: 13:17 14.05.2024)
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать на том же месте. Окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.
"Дом принято решение восстанавливать на этом месте. Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и (будет) проведено обследование фундамента", – цитирует Гладкова РИА Новости.
Губернатор выразил надежду, что будет возможность максимально быстро приступить к строительству дома. Здание будет восстановлено по тому же проекту, по которому было построено, уточнил Гладков.
Выплаты пострадавшим жильцам планируется произвести на этой неделе, также сообщил губернатор.
Во вторник стало известно, что из-под завалов разрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, таким образом число жертв выросло до 16 человек.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.
В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
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