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Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков
Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков
Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать на том же месте. Окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T13:01
2024-05-14T13:17
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
обрушение многоэтажного дома в белгороде
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать на том же месте. Окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор выразил надежду, что будет возможность максимально быстро приступить к строительству дома. Здание будет восстановлено по тому же проекту, по которому было построено, уточнил Гладков.Выплаты пострадавшим жильцам планируется произвести на этой неделе, также сообщил губернатор.Во вторник стало известно, что из-под завалов разрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, таким образом число жертв выросло до 16 человек.Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюБолее 200 мирных жителей пострадали и 50 погибли за неделю от атак ВСУНад регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков

Разрушенный после удара ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен – Гладков

13:01 14.05.2024 (обновлено: 13:17 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкОбстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде
Обстановка возле обрушившегося жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать на том же месте. Окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"Дом принято решение восстанавливать на этом месте. Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и (будет) проведено обследование фундамента", – цитирует Гладкова РИА Новости.

Губернатор выразил надежду, что будет возможность максимально быстро приступить к строительству дома. Здание будет восстановлено по тому же проекту, по которому было построено, уточнил Гладков.
Выплаты пострадавшим жильцам планируется произвести на этой неделе, также сообщил губернатор.
Во вторник стало известно, что из-под завалов разрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, таким образом число жертв выросло до 16 человек.
Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.
В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.
Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.
В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.
По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.
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