https://crimea.ria.ru/20240514/razrushennyy-udarom-vsu-dom-v-belgorode-vosstanovyat--gladkov-1137261040.html

Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков

Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков

Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать на том же месте. Окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T13:01

2024-05-14T13:01

2024-05-14T13:17

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

обрушение многоэтажного дома в белгороде

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать на том же месте. Окончательное решение будет принято после обследования фундамента, сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор выразил надежду, что будет возможность максимально быстро приступить к строительству дома. Здание будет восстановлено по тому же проекту, по которому было построено, уточнил Гладков.Выплаты пострадавшим жильцам планируется произвести на этой неделе, также сообщил губернатор.Во вторник стало известно, что из-под завалов разрушенного дома в Белгороде спасатели извлекли еще одну погибшую, таким образом число жертв выросло до 16 человек.Ранее сообщалось о 15 погибших и 17 пострадавших.В воскресенье, 12 мая, около полудня в Белгороде обрушилась часть многоэтажного дома. ЧП произошло на улице Щорса – рухнули все десять этажей одного из подъездов.Власти региона сообщили, что город подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Немногим позже в Минобороны России сообщили, что причиной обрушения части жилого МКД в Белгороде стало попадание фрагмента сбитой украинской ракеты ТРК "Точка-У" – киевским режимом совершена террористическая атака по жилым кварталам города Белгорода.В ходе проведения поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение, были ранены трое спасателей. На месте разбора завалов объявлена угроза разрушения. Спасательные работы несколько раз прерывались из-за объявления ракетной опасности.По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областьюБолее 200 мирных жителей пострадали и 50 погибли за неделю от атак ВСУНад регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ

белгород

белгородская область

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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, обрушение многоэтажного дома в белгороде, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области