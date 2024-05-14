https://crimea.ria.ru/20240514/25-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137251386.html

25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 14.05.2024

25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T07:09

2024-05-14T07:09

2024-05-14T07:15

министерство обороны рф

пво

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белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили во вторник в Минобороны России.Дежурными средствами ПВО 25 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, уточнили в Минобороны.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа.Накануне при обстреле Белгорода пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

белгород

белгородская область

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министерство обороны рф, пво, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу