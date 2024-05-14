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25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 14.05.2024
25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T07:09
2024-05-14T07:09
2024-05-14T07:15
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили над Белгородской областью 25 запущенных Украиной снарядов РСЗО Vampire, сообщили во вторник в Минобороны России.Дежурными средствами ПВО 25 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, уточнили в Минобороны.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа.Накануне при обстреле Белгорода пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
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министерство обороны рф, пво, белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
25 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Реактивные снаряды Vampire сбиты над Белгородской областью – Минобороны
07:09 14.05.2024 (обновлено: 07:15 14.05.2024)