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В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа
В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа - РИА Новости Крым, 14.05.2024
В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа
ВСУ снова атаковали Белгород – ранена женщина, повреждены девять домов и школа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T06:37
2024-05-14T06:49
вячеслав гладков
новости
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белгород
происшествия
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали Белгород – ранена женщина, повреждены девять домов и школа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой доставляет раненую в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил губернатор.В Белгороде повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей, перечислил Гладков. Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.В Белгородском районе в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется, сказал Гладков.Накануне при обстреле Белгорода пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, белгород, происшествия, обстрелы белгородской области, обстрелы всу
В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа

Женщина получила ранение позвоночника при атаки ВСУ на Белгород

06:37 14.05.2024 (обновлено: 06:49 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали Белгород – ранена женщина, повреждены девять домов и школа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, есть одна пострадавшая – у женщины осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Бригада скорой доставляет раненую в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил губернатор.
В Белгороде повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей, перечислил Гладков. Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.
В Белгородском районе в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется, сказал Гладков.
Накануне при обстреле Белгорода пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое.
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Вячеслав ГладковНовостиБелгородская областьБелгородПроисшествияОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУ
 
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