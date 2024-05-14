https://crimea.ria.ru/20240514/v-belgorode-posle-ataki-vsu-ranena-zhenschina-povrezhdeny-doma-i-shkola-1137250776.html

В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа

В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа - РИА Новости Крым, 14.05.2024

В Белгороде после атаки ВСУ ранена женщина, повреждены дома и школа

ВСУ снова атаковали Белгород – ранена женщина, повреждены девять домов и школа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T06:37

2024-05-14T06:37

2024-05-14T06:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали Белгород – ранена женщина, повреждены девять домов и школа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Бригада скорой доставляет раненую в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, уточнил губернатор.В Белгороде повреждено остекление в 21 квартире 9 многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домовладениях, выбиты окна и посечены фасады общеобразовательной школы №15 и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей, перечислил Гладков. Также есть повреждение на линии электропередачи, аварийные службы занимаются переподключением на резервные линии.В Белгородском районе в поселке Северный пробита кровля одного частного жилого домовладения, в селе Репное поврежден один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по последствиям уточняется, сказал Гладков.Накануне при обстреле Белгорода пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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