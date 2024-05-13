https://crimea.ria.ru/20240513/postradavshikh-ot-obstrelov-vsu-detey-iz-belgoroda-otpravyat-v-artek-1137230035.html

Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"

Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек" - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"

Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T10:49

2024-05-13T10:49

2024-05-13T11:07

белгород

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

дети

крым

мдц "артек"

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в ходе совещания с главами районов в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, трансляция шла на его странице во "ВКонтакте".Глава региона дал поручение собрать заявки от родителей.Утором в понедельник Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород в воскресенье, 12 мая, погибли 19 человек, еще 27 получили ранения. Целый подъезд десятиэтажного дома обрушился в Белгороде в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая. Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось, что пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.В апреле 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребят отправили в Ялту и Евпаторию.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПри атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушкаДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, дети, крым, мдц "артек", общество, новости