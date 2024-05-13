Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек" - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/postradavshikh-ot-obstrelov-vsu-detey-iz-belgoroda-otpravyat-v-artek-1137230035.html
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек" - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T10:49
2024-05-13T11:07
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
дети
крым
мдц "артек"
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129417114_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_42699efce7cd236f15c33ea726f6ee31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в ходе совещания с главами районов в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, трансляция шла на его странице во "ВКонтакте".Глава региона дал поручение собрать заявки от родителей.Утором в понедельник Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород в воскресенье, 12 мая, погибли 19 человек, еще 27 получили ранения. Целый подъезд десятиэтажного дома обрушился в Белгороде в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая. Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось, что пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.В апреле 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребят отправили в Ялту и Евпаторию.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПри атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушкаДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
белгород
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0f/1129417114_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b9206588fa43d966eedcc0895394beab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, дети, крым, мдц "артек", общество, новости
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"

Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода на лето отправят в "Артек" - Гладков

10:49 13.05.2024 (обновлено: 11:07 13.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАртек
Артек - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в ходе совещания с главами районов в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, трансляция шла на его странице во "ВКонтакте".
"По детям. Все семьи с детьми, если дети старше семи-восьми лет, предлагаем отправить их в "Артек" на лето, в другие регионы, чтобы оказать помощь семьям", - сказал Гладков.
Глава региона дал поручение собрать заявки от родителей.
Утором в понедельник Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород в воскресенье, 12 мая, погибли 19 человек, еще 27 получили ранения.
Целый подъезд десятиэтажного дома обрушился в Белгороде в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая. Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось, что пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.
Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.
В апреле 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребят отправили в Ялту и Евпаторию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
 
БелгородОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковдетиКрымМДЦ "Артек"ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
11:52В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждение
11:41Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
11:17Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей
11:07Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
10:49Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
10:29В порту Новороссийска будет громко
10:12Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
10:07На Крымском мосту большая очередь: сколько ждать проезда
09:57Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
09:41В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом
09:21На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
09:10Крымский мост открыт для проезда
09:06Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ
08:45От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
08:16Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
07:57В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
07:37ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
07:15Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
07:12На Крымском мосту выросла очередь
Лента новостейМолния