https://crimea.ria.ru/20240513/postradavshikh-ot-obstrelov-vsu-detey-iz-belgoroda-otpravyat-v-artek-1137230035.html
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек" - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T10:49
2024-05-13T10:49
2024-05-13T11:07
белгород
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
дети
крым
мдц "артек"
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Белгородских детей, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, направят на лето в Международный детский центр "Артек" в Крым, а также в другие регионы. Об этом в ходе совещания с главами районов в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, трансляция шла на его странице во "ВКонтакте".Глава региона дал поручение собрать заявки от родителей.Утором в понедельник Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Белгород в воскресенье, 12 мая, погибли 19 человек, еще 27 получили ранения. Целый подъезд десятиэтажного дома обрушился в Белгороде в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая. Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось, что пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших.Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.В апреле 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребят отправили в Ялту и Евпаторию.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПри атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушкаДевять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
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белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, дети, крым, мдц "артек", общество, новости
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода на лето отправят в "Артек" - Гладков
10:49 13.05.2024 (обновлено: 11:07 13.05.2024)