https://crimea.ria.ru/20240513/desyatki-pogibshikh-i-ranenykh-situatsiya-v-belgorode-posle-atak-vsu-1137227570.html

Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ

Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ

18 человек погибли и 27 получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород в воскресенье, 12 мая, кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая ранения... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T09:06

2024-05-13T09:06

2024-05-13T09:06

обрушение многоэтажного дома в белгороде

белгород

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 18 человек погибли и 27 получили ранения в результате атак ВСУ на Белгород в воскресенье, 12 мая, кроме того, в больнице скончалась женщина, получившая ранения днем ранее. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Он подтвердил, что основная часть разбора завалов десятиэтажного жилого дома на улице Щорса завершена, жертвами этой атаки ВСУ стали 15 человек. Кроме того, стало известно о других погибших.По словам Гладкова, ранения в результате обстрелов в минувший день получили 27 человек. Из них 10 получили амбулаторную помощь и отпущены домой, 11 остаются в больницах, куда по поручению президента РФ прибыли бригады врачей из других регионов, а шестеро готовятся к отправке в федеральные медцентры."Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой", – уточнил губернатор.Гладков подчеркнул, что власти будут стараться помочь всем родственникам погибших в результате террора Белгородчины со стороны ВСУ. Кроме того, потерявшие жилье и имущество смогут получить помощь."Сегодня с утра, в 9 часов, мы проведем заседание Оперативного штаба, где обсудим меры поддержки данным категориям и будем принимать решение по направлению документов в федеральный центр по получению помощи в восстановлении или приобретении жилья для жителей, которые сейчас лишились родного крова", – отметил Гладков.Сегодня же областное правительство рассмотрит на заседании меры поддержки тем жителям, которые пострадали во время последних обстрелов в Белгороде и других муниципальных образованиях, добавил он.По словам Гладкова, большая часть жителей, чьи квартиры пострадали в результате атак ВСУ, "разъехалась по своим близким родственникам", тем не менее в пунктах временного размещения в данный момент находятся 36 человек.Глава региона уточнил, что в понедельник, 13 мая, эксперты продолжат обследовать поврежденный десятиэтажный дом на улице Щорса и установят его техническое состояние, после чего будет приниматься дальнейшее решение о его судьбе.В заключение Гладков поблагодарил всех тех, кто вчера после обрушения этажей дома, "ни секунду не думая о рисках для собственной жизни, бросился спасать людей, которые находились в разрушенных квартирах".Целый подъезд десятиэтажного дома обрушился в Белгороде в результате прямого попадания снаряда около полудня 12 мая. Из-под завалов почти сутки спасали людей. Первоначально сообщалось, что пострадали 20 человек, в том числе дети. Позже стало известно о жертвах. На месте завалов объявили угрозу нового разрушения. Позже часть здания обрушилась во время работы спасателей. К концу суток 12 мая стало известно о 13 погибших. Утром 13 мая в МЧС России сообщили, что число жертв выросло до 15. Спасти удалось 17 человек. Разбор завалов завершен.В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту произошедшего. По информации Минобороны РФ, при атаке на Белгород 12 мая ВСУ использовали ракеты "Точка-У" и реактивные снаряды.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение многоэтажного дома в белгороде, белгород, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, новости