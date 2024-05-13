https://crimea.ria.ru/20240513/sem-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-obstrele-belgoroda-1137243357.html

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T18:31

2024-05-13T18:31

2024-05-13T18:40

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался и в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно, уточнил губернатор.По предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в 6 квартирах 2 многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, также повреждения получили два автомобиля, также сообщил глава региона.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей. Также в поселке пробита кровля хозпостройки на территории частного домовладения и осколками посечен один автомобиль, перечислил Гладков.В селах Таврово и Репное повреждено по одному частному жилому домовладению: пробиты кровли. В селе Репное повреждены два автомобиля, в поселке Майский – один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется, подчеркнул губернатор.Также глава региона сообщил, что в Грайворонском городском округе сразу несколько населенных пунктов подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль, который был припаркован во дворе дома.В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль – повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, сообщил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, больница, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу