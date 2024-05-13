Рейтинг@Mail.ru
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/sem-mirnykh-zhiteley-postradali-pri-obstrele-belgoroda-1137243357.html
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T18:31
2024-05-13T18:40
вячеслав гладков
новости
больница
белгородская область
обстрелы белгородской области
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1b/1119516565_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_dbdc8209bea64964846c13b7e08cd11f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался и в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно, уточнил губернатор.По предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в 6 квартирах 2 многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, также повреждения получили два автомобиля, также сообщил глава региона.В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей. Также в поселке пробита кровля хозпостройки на территории частного домовладения и осколками посечен один автомобиль, перечислил Гладков.В селах Таврово и Репное повреждено по одному частному жилому домовладению: пробиты кровли. В селе Репное повреждены два автомобиля, в поселке Майский – один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется, подчеркнул губернатор.Также глава региона сообщил, что в Грайворонском городском округе сразу несколько населенных пунктов подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль, который был припаркован во дворе дома.В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль – повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, сообщил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по БелгородуПострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1b/1119516565_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9514f7f5924ea8ab01b3299ee1bb8acd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, новости, больница, белгородская область, обстрелы белгородской области, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода

Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода – Гладков

18:31 13.05.2024 (обновлено: 18:40 13.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО – сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, бригадами скорой их доставили в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оцениваются врачами как тяжелое", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Еще четверо мужчин с осколочными ранениями разных частей тела находятся в городской больнице №2 города Белгорода под наблюдением специалистов. Один пострадавший мужчина получил необходимую медицинскую помощь, от госпитализации отказался и в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно, уточнил губернатор.
По предварительной информации, в городе Белгороде выбиты окна в 6 квартирах 2 многоквартирных домов, осколками посечен фасад одного коммерческого объекта, в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечены надворные постройки, также повреждения получили два автомобиля, также сообщил глава региона.
В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей. Также в поселке пробита кровля хозпостройки на территории частного домовладения и осколками посечен один автомобиль, перечислил Гладков.
В селах Таврово и Репное повреждено по одному частному жилому домовладению: пробиты кровли. В селе Репное повреждены два автомобиля, в поселке Майский – один автомобиль. Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Информация по разрушениям уточняется, подчеркнул губернатор.
Также глава региона сообщил, что в Грайворонском городском округе сразу несколько населенных пунктов подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Совхозный в результате сброса с квадрокоптера взрывного устройства выбиты окна, посечены фасад и забор в частном жилом домовладении, также осколками поврежден автомобиль, который был припаркован во дворе дома.
В селе Новостроевка-Первая дрон-камикадзе атаковал припаркованный грузовой автомобиль – повреждена кабина транспортного средства. Оперативные службы работают на местах, сообщил Гладков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
Вячеслав ГладковНовостиБольницаБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:31Семь мирных жителей пострадали при обстреле Белгорода
18:01С учетом СВО: в Крыму разработают программу развития экономики на 10 лет
17:48В Крыму оценили новый состав правительства России
17:28Авария на высоковольтной линии в Симферополе: когда дадут свет
17:02В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки
16:38В Россию хотели даже моряки Украины: адмирал ЧФ о событиях 2014 года
16:10В Севастополе определили даты "последних звонков" в школах города
15:51Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ
15:26Выплаты по ОСАГО увеличат вдвое: страховщики указали на возможные риски
14:59ВСУ потеряли 1,5 тысячи боевиков и еще один Leopard
14:31Когда закончатся майские заморозки в Крыму и на юге России
14:15Где Армия России продвинулась вперед в зоне СВО
14:01Три человека погибли в результате обстрела Краснодона в ЛНР
13:45ВСУ атаковали ракетами Краснодон – дорога в город перекрыта
13:41Наступление ВС РФ в Харьковской области: новые данные от Минобороны
13:29Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
13:24Российская ПВО сбила украинский Су-27 и шесть тактических ракет "Точка-У"
13:18На севере Крыма столкнулись три авто: пять человек пострадали
13:05Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
12:44Запад хочет передышки - зачем зарубежные СМИ меняют риторику
Лента новостейМолния