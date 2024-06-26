https://crimea.ria.ru/20240626/pogoda-v-krymu-v-sredu-1138180844.html

Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-26T00:01

2024-06-26T00:01

2024-06-25T20:06

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем от +25 до +29 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240624/zhdat-li-v-krymu-dozhdey--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1138277726.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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