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Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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Погода в Крыму в среду
Погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-26T00:01
2024-06-25T20:06
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем от +25 до +29 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240624/zhdat-li-v-krymu-dozhdey--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1138277726.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду

Погода в Крыму в среду

00:01 26.06.2024
 
© Дмитрий МакеевДевушка в парке в Крыму
Девушка в парке в Крыму
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +10…+14, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+19 градусов, днем +25…+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +18...+20, днем от +25 до +29 градусов.
Закат солнца в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 26 июня
23:34Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара – Пентагон
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22:24Глава Минобороны РФ обсудил с шефом Пентагона конфликт на Украине
22:16Главные новости Крыма: 25 июня
21:57Цинизм перешел все границы: эксперт оценил заявления Макрона о Путине
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21:31Где можно получить брошенные во время ракетного удара по Севастополю вещи
21:07Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
20:48В Симферополе будут проводиться антитеррористические учения
20:33Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму
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