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Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей,... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T21:07
2024-06-25T21:07
2024-06-25T21:09
фрязино
происшествия
пожар
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло воспламенение тлеющих очагов", – сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. При пожаре погибли шесть человек.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них – неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фрязино, происшествия, пожар, московская область, новости
Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
В подмосковном Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара
21:07 25.06.2024 (обновлено: 21:09 25.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло воспламенение тлеющих очагов", – сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.
Крупный пожар в восьмиэтажном здании
в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. При пожаре
погибли шесть человек.
Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них – неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.