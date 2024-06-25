https://crimea.ria.ru/20240625/vo-fryazino-snova-vosplamenilis-tleyuschie-ochagi-pozhara-1138360953.html

Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара

Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Во Фрязино снова воспламенились тлеющие очаги пожара

Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей,... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T21:07

2024-06-25T21:07

2024-06-25T21:09

фрязино

происшествия

пожар

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Тлеющие очаги вчерашнего пожара снова воспламенились в административном здании в подмосковном Фрязино, на место возгорания выехали дежурные расчеты спасателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло воспламенение тлеющих очагов", – сказал собеседник агентства.По его словам, на место пожара уже направлены дежурные расчеты.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. При пожаре погибли шесть человек.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них – неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.

фрязино

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрязино, происшествия, пожар, московская область, новости