https://crimea.ria.ru/20240624/strashnyy-pozhar-vo-fryazino---chto-izvestno-o-chp-pogibshikh-i-postradavshikh-1138329719.html
Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
Крупный пожар в здании по адресу Заводской проезд, 2 в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня, первые сообщения о нем появились в 15.22 мск. РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T18:44
2024-06-24T18:44
2024-06-24T19:06
фрязино
пожар
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
андрей воробьев
московская область
подмосковье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар в здании по адресу Заводской проезд, 2 в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня, первые сообщения о нем появились в 15.22 мск.По информации РИА Новости, пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан". По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность еще в 90-е годы.Двое человек, отрезанные огнем, выпрыгнули из окна, пытаясь спастись и погибли. Судьба шести человек остается неизвестной.Один из троих пострадавших при пожаре во Фрязино находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По словам Воробьева, также двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет, на месте работают 16 бригад скорой помощи. По данным МЧС России, с возгоранием борются два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Площадь пожара составляет не менее 4,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.Также в здании раздался взрыв и произошло обрушение конструкций.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело.К 19 часам площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 000 квадратных метров. По данным МЧС РФ, внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники.
https://crimea.ria.ru/20240624/dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-vo-fryazino-1138329099.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрязино, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), андрей воробьев, московская область, подмосковье, новости
Материал дополняется
Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
Страшный пожар во Фрязино - что известно о ЧП, погибших и пострадавших
18:44 24.06.2024 (обновлено: 19:06 24.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Крупный пожар в здании по адресу Заводской проезд, 2 в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня, первые сообщения о нем появились в 15.22 мск.
По информации РИА Новости, пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан". По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность еще в 90-е годы.
Двое человек, отрезанные огнем, выпрыгнули из окна, пытаясь спастись и погибли. Судьба шести человек остается неизвестной.
Один из троих пострадавших при пожаре во Фрязино находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ, сообщил в Telegram-канале
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Один из пострадавших - 34-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ", - написал он.
По словам Воробьева, также двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет, на месте работают 16 бригад скорой помощи.
По данным МЧС России, с возгоранием борются два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Площадь пожара составляет не менее 4,5 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС.
Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.
Также в здании раздался взрыв и произошло обрушение конструкций.
Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело.
К 19 часам площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 000 квадратных метров. По данным МЧС РФ, внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники.