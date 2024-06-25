https://crimea.ria.ru/20240625/na-meste-pozhara-vo-fryazino-nashli-chetyrekh-pogibshikh-1138337838.html
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших - РИА Новости Крым, 25.06.2024
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T09:12
2024-06-25T09:12
2024-06-25T09:13
россия
новости
подмосковье
фрязино
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138327543_0:379:1183:1044_1920x0_80_0_0_edaac933a4045ab0d8eb8436e2b00f60.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на месте обнаружены тела еще четырех человек.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. Изначально сообщалось о двух погибших. Сейчас количество жертв ЧП увеличилось.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИПожар на нефтебазе в Азове потушилиДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
россия
подмосковье
фрязино
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/18/1138327543_0:197:1183:1084_1920x0_80_0_0_8d82b4801d52282668924170f3ce6265.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, подмосковье, фрязино, происшествия, пожар
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек
09:12 25.06.2024 (обновлено: 09:13 25.06.2024)