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На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших - РИА Новости Крым, 25.06.2024
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На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших - РИА Новости Крым, 25.06.2024
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T09:12
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россия
новости
подмосковье
фрязино
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на месте обнаружены тела еще четырех человек.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. Изначально сообщалось о двух погибших. Сейчас количество жертв ЧП увеличилось.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИПожар на нефтебазе в Азове потушилиДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму
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РИА Новости Крым
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россия, новости, подмосковье, фрязино, происшествия, пожар
На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших

Число погибших при пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек

09:12 25.06.2024 (обновлено: 09:13 25.06.2024)
 
© Telegram Андрей ВоробьевВо Фрязино горит административное здание НИИ "Платан"
Во Фрязино горит административное здание НИИ Платан
© Telegram Андрей Воробьев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на месте обнаружены тела еще четырех человек.
Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. Изначально сообщалось о двух погибших. Сейчас количество жертв ЧП увеличилось.
"Тела четырех погибших нашли утром на седьмом этаже здания", - сказано в сообщении. Общее число погибших, таким образом, увеличилось до шести.
Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.
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РоссияНовостиПодмосковьеФрязиноПроисшествияПожар
 
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