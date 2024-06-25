https://crimea.ria.ru/20240625/na-meste-pozhara-vo-fryazino-nashli-chetyrekh-pogibshikh-1138337838.html

На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших

На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших - РИА Новости Крым, 25.06.2024

На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших

Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T09:12

2024-06-25T09:12

2024-06-25T09:13

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новости

подмосковье

фрязино

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Число погибших при крупном пожаре в подмосковном Фрязино выросло до шести человек. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, утром во вторник на месте обнаружены тела еще четырех человек.Крупный пожар в восьмиэтажном здании в подмосковном Фрязино начался днем 24 июня. По информации прокуратуры Московской области, строение находится в частной собственности, площади в нем сдавали различным арендаторам. Изначально сообщалось о двух погибших. Сейчас количество жертв ЧП увеличилось.Управлением Следственного комитета Подмосковья возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий пожара, основная из них — неисправность электрооборудования. Точную причину установит пожарно-техническая лаборатория.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек в горящем здании: в Подмосковье пылает НИИПожар на нефтебазе в Азове потушилиДом и машина сгорели из-за сварки в Крыму

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фрязино

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, подмосковье, фрязино, происшествия, пожар